Pai de Pedro Arthur, Rodrigo Diniz, morre em BH com suspeita de Covid-19

Rodrigo Diniz fundou o Instituto Pedro Arthur, símbolo da luta contra a meningite. Ele também lutava contra o câncer renal e descobriu um nódulo recentemente

Morreu nesta terça-feira (9) o pai do garoto Pedro Arthur, símbolo nacional da luta contra a meningite. Rodrigo Diniz tinha 46 anos e faleceu com suspeita do novo coronavírus (Covid-19). Ele também lutava contra um câncer renal e descobriu um nódulo, próximo aos pulmões, recentemente.

“Ele faz controle por causa do câncer renal e, no ano passado, descobriu um linfonódulo do mediastino (espaço entre os pulmões). No dia 26 de janeiro deste ano ele fez uma biópsia e depois disso não teve nenhuma melhora. Ele teve uma hemorragia no bloco cirúrgico e depois começou a ter muita dor no peito e nas costas com uma tosse muito seca”, contou Gabriela Cristina Silva Rocha, mulher de Rodrigo.

Segundo ela, o casal voltou ao hospital e foi feita uma tomografia para ver se o nódulo tinha crescido, mas isso não ocorreu. “Na segunda-feira da semana passada ele piorou e começou a tossir sangue. Na quinta-feira passada com mais uma piora eu o levei ao Hospital Luxemburgo. O Rodrigo ficou internado com suspeita de Covid-19, eles acharam que ele poderia ter contraído a doença com as idas e vindas do hospital e na sexta ele foi entubado. Infelizmente ontem de manhã ele não resistiu. Teve uma hemorragia, uma parada cardiorrespiratória e morreu”, contou.

Como Diniz morreu com suspeita de Covid-19, o velório e enterro dele será restrito à família, seguindo os protocolos sanitários de combate ao coronavírus. “Será uma despedida rápida, de poucos minutos no Cemitério da Colina, no início da tarde”, complementa Gabriela. Diniz fundou e era diretor do instituto Pedro Arthur.

“É com grande pesar que comunicamos o falecimento de Rodrigo Diniz, pai de Pedro Arthur e fundador do Instituto Pedro Arthur. Agradecemos todos o apoio e carinho. E que a luta pela vacinação continue”, escreveu o instituto nas redes sociais.

Fonte: O Tempo