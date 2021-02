Com apoio da ROCCA PM apreende grande quantidade de drogas em Matozinhos

Em Matozinhos, mulher foi presa e menor apreendido suspeitos de tráfico de drogas. Com ajuda de cão, foi localizada grande quantidade de cocaína no bairro Bom Jesus em Matozinhos essa semana

O fato aconteceu na terça-feira (9), durante operação no bairro Bom Jesus em Matozinhos, os policiais militares avistaram um menor de idade transitando em via pública e uma motocicleta com dois ocupantes se aproximando dele em atitude suspeita, sendo assim, os policiais resolveram realizar a abordagem. Ao se aproximarem dos suspeitos, uma mulher avisou ao adolescente da presença policial, momento em que a motocicleta evadiu e o menor de idade, na tentativa de não ser abordado, entrou em sua residência.

Os policiais continuaram o patrulhamento na região e avistaram o menor de idade em via pública novamente e conseguiram realizar a sua abordagem, localizando com ele três buchas de maconha. Diante do flagrante, os militares retornaram a casa do menor infrator e localizaram 55 microtubos de cocaína embaixo de um mato ao lado da residência, sendo necessário o acionamento da ROCCA (Rondas Ostensivas com Cães) para demais diligências.

Posteriormente, em um lote vago, ao lado da casa do autor, os policiais militares encontraram mais 7 buchas de maconha. A mulher foi presa em flagrante e o menor de idade apreendido, acompanhado de sua representante legal, ambos encaminhados a Delegacia de Polícia Civil.

Redação com Agência Regional de Comunicação- 19ª RPM