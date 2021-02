Definidos os detalhes do Módulo II do Campeonato Mineiro

Foi realizado, na tarde desta terça-feira, 09 de fevereiro, o Conselho Técnico para o Módulo II 2021. Em reunião virtual, estiveram presentes representantes da FMF e diretores de Betim Futebol, Serranense, Democrata-SL, Democrata GV, Guarani, Ipatinga, Nacional de Muriaé, Aymorés, Tupi, Tupynambás, União Luziense e Villa Nova. O sistema de disputa será o mesmo da temporada 2020, em obediência ao Estatuto do Torcedor.

Confira detalhes:

PROTOCOLO COVID-19

O protocolo sanitário será o mesmo respeitado no retorno das atividades do futebol mineiro, ainda em 2020, com pequenas alterações a serem confirmadas pelas autoridades de saúde.

SISTEMA DE DISPUTA

Fase classificatória em turno único (11 rodadas) e quadrangular final em turno e returno (6 rodadas).

INÍCIO E TÉRMINO

O Campeonato Mineiro do Módulo II terá início no dia 03 de julho de 2021, com término da fase de classificação no dia 28 de agosto. O quadrangular será disputado do dia 04 de setembro ao dia 02 de outubro.

REGISTRO DE ATLETAS

Os jogadores deveráo ser inscritos até o dia 30/06, para que haja tempo hábil para inserção no sistema da CBF e os atletas estejam em condição de jogo para o dia de início da disputa. Poderão ser registrados atletas até o dia 03/09, véspera do início do quadrangular decisivo.

LIMITE DE IDADE

Cada clube pode inscrever 30 atletas. O grupo pode contar com número irrestrito de jogadores acima dos 24 anos, mas somente poderão ser utilizados 7 atletas com idade superior por jogo.

INSCRIÇÃO EXTRA PARA QUADRANGULAR

Os clubes classificados para o quadrangular final poderão alterar a lista de 30 inscritos com a troca de 5 jogadores.

ACESSO DE PÚBLICO

Após votação entre os clubes, ficou definido que o acesso de público, caso seja permitido pelas autoridades de saúde, será liberado conforme realidade local.

FMF