“Vivendo e aprendendo”, essa frase trago na memória e tenho como lição de vida.

Quanto mais vivemos, maior é a nossa capacidade de aprender algo novo a cada dia.

Quem é fiel leitor da Conversa Afiada, recorda-se que escrevi numa de nossas matérias, que eu estava sem entender porque grandes nomes do Jornalismo da Globo estavam se desligando de uma Rede de Comunicação que sempre foi o destaque para qualquer estudante que pleiteasse cursar Jornalismo e Comunicação.

Aliás, o Jornalismo e Comunicação da Globo sempre foi o grande incentivo para aqueles que sonhavam em trabalhar em um grupo empresarial forte.

Atualmente, “o desmanche” de uma equipe confiável e renomada mundialmente vem ocorrendo de forma clara, deixando a transparecer que financeiramente e politicamente as coisas já não estão tão boas como antes.

E como se não bastasse, as concorrentes sabendo da capacidade dos profissionais que estão se desligando da Globo estão contratando.

Você leitor (a) deve ter observado que no título eu usei a frase inacabada que o povo não confia mais, pela forma que a Globo fala de qualquer tema que envolva a Presidência da República.

A mágoa (ira), nos telejornais apresentado pelo William Bonner e Renata Vasconcelos é única e exclusivamente com Excelentíssimo Sr. Jair Messias Bolsonaro.

Quando eu estudava Administração de Empresa, aprendi que o Brasil é suficiente pelo vasto mercado de trabalho, e que a concorrência é a forma que cada segmento tem para mostrar suas qualidades.

Nós Administradores juramos lealdade, e não brigar de forma ilegal em busca do sucesso.

Resumindo nosso bate papo dessa semana, posso afirmar para você leitor (a) que a Globo não é mais referência de informação como ocorria até algum tempo atrás.

Briga política!

As redes sociais mostraram a visita do Presidente da República ao Maranhão editadas de duas maneiras, cuja a Globo no JN em momento algum falou das inaugurações que motivou a visita do Presidente.

A Rede Record em seu JR mostrou o motivo da visita ao Maranhão.

Posso estar enganado, mas no JN o povo não confia mais.

Até a semana que vem se Deus quiser, e Ele há de querer.

Por Arnaldo Martins

Cebolinha