Comandantes da PM no Boa Vista falam de ações de combate à criminalidade no Parque Náutico

A ação de marginais nas imediações do Parque Náutico da Boa Vista, continua gerando reclamações de moradores e frequentadores, uma vez que o local além ponto turístico é utilizado para a prática de esportes. Para a PM, ações no local, devem envolver outros órgãos públicos.

No último final de semana, os bandidos foram ainda mais ousados e fizeram uma verdadeira “limpa”, na sede da Secretaria Adjunta de Esportes e Lazer. Ele entraram pelo local onde fica instalado o ar condicionado tendo acesso às dependências onde furtaram equipamentos e objetos diversos.

O Tenente David Marcos Comandante da 27ª Companhia da Polícia Militar, acompanhado da Tenente Patrícia Comandante do setor de policiamento, que abrange a região do Boa Vista, participaram do programa “Bom dia Eldorado”, nesta terça-feira e comentaram a respeito do ocorrido, quando destacaram as ações da Polícia Militar na região do Parque Náutico da Boa Vista.

Ten. David Marcos afirmou que, sobre a criminalidade desde o ano de 2017 Sete Lagoas vem tendo uma redução brusca dos crimes violentos como roubos, homicídios, estupros e sequestros. ” Somente na região da 27ª Companhia, tivemos uma redução de 21,79%, que englobam as regiões do Boa Vista, Cidade de Deus, Montreal e Itapuã” disse. Sobre os números ainda, ele ressaltou que roubos reduziram foi 31,4% e no furto a redução foi de 15,29%. “Continuamos fazendo o patrulhamento, operações na região que atuamos,inclusive no Boa Vista e deixamos claro que a segurança é dever do estado e responsabilidade de todos nós, e a população percebendo algum situação suspeita pode acionar o 181 que é anônimo e tem nos ajudado muito em nosso trabalho”, comentou Ten. David Marcos.

A Ten. Patrícia, Comandante do Setor destacou, que no Parque Náutico da Boa Vista tem sido realizadas diversas operações no local e que realmente tem muitos usuários de drogas frequentam, mas ações da polícia tanto preventiva quanto repressiva. ” Temos feitos abordagens aos indivíduos suspeitos de envolvimento com drogas já conhecidos no meio policial, principalmente em horários de maior movimento intensificamos o patrulhamento, além das abordagens dos suspeitos. Vamos continuar, com todas as ações no local”, enfatizou a Oficial.

Ten. David Marcos lembrou ainda, que a penalidade para o usuário de drogas é considerada branda de acordo com a legislação atual, além da questão que envolve menores na maioria das vezes que tem legislação específica também. Além disso o Oficial ressaltou ainda a importância do trabalho de monitoramento realizado pela Polícia Militar de condenados que cumprem penas em regime aberto.”È um trabalho muito importante que temos feito e que tem dado bons resultados em nossos índices de criminalidade”, ressaltou.

Especificamente sobre o arrombamento na sede da secretaria municipal, Ten. David Marcos ainda completou, que a proteção do patrimônio público é responsabilidade da Guarda Civil Municipal e naquele local como tem pessoas morando ao lado da secretaria envolve também outros órgãos públicos.” Vamos oficiar os órgãos públicos para colaborarem no combate à criminalidade naquela região, para que outras ações sejam implementadas naquele local”, concluiu.

Da Redação