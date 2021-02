PM age rápido e autores de roubo a motorista de aplicativo são presos em Ribeirão das Neves

Em mais uma ação rápida, a Polícia Militar prendeu suspeitos de roubo a motorista de aplicativo, um conseguiu fugir. Um é menor de idade

Na madrugada desta terça-feira (09), a Polícia Militar foi solicitada por um homem na cidade de Matozinhos que havia sido assaltado. A vítima contou aos militares que é motorista de aplicativo e que três jovens solicitaram os seus serviços na cidade de Ribeirão da Neves para que os levassem até o bairro São Paulo em Matozinhos.

O motorista relatou que ao chegar no destino, um dos autores o ameaçou com uma faca em seu pescoço e o outro com uma arma de fogo, momento em que anunciaram o assalto. Posteriormente, os três autores o amarraram em uma árvore e evadiram levando o seu celular, certa quantia em dinheiro e o seu veículo. A vítima deslocou até um posto de combustível onde pediu ajuda.

De posse das características e demais informações dos autores, os policiais militares partiram em diligências na cidade de Ribeirão das Neves onde conseguiram localizar dois dos dos três autores do roubo, um jovem de 24 anos e um adolescente de 16 anos. Um deles admitiu o roubo e levou os militares até o lugar onde estava o veículo da vítima que foi recuperado. Na tentativa de abordagem do terceiro autor, este evadiu e até o momento não foi encontrado.

Os autores foram encaminhados a Delegacia de Polícia Civil para as demais providências.

Redação com Agência Regional de Comunicação- 19ª RPM