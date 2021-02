Polícia Civil de Sete Lagoas prende suspeito de homicídio ocorrido no ano passado

Após investigações, a Polícia Civil chega a um dos suspeitos de envolvimento em homicídio ocorrido em 2020, no bairro Belo Vale em Sete Lagoas

A prisão foi feita através das Delegacias de Combate ao Tráfico e Homicídios, após trabalho de inteligência e investigação envolvendo tráfico de drogas e homicídios na cidade de Sete Lagoas resultando no cumprimento de dois mandados de busca e apreensão .

Foi preso W. R. A.O, suspeito de ser um dos autores do homicídio consumado de K. E. da S. V de 17 anos, ocorrido no dia 25 de julho de 202o.

Durante as investigações ficou claro, que o suspeito juntamente com outro comparsa executaram a vítima, que também era um indivíduo envolvido com atividades criminosas na cidade de Sete Lagoas.

Após a prisão o suspeito foi encaminhado ao sistema prisional e está a disposição da justiça.

Redação com Ascom/Polícia Civil