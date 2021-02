Covid-19: Nesta terça (09), Sete Lagoas registrou mais 6 mortes e 70 novos casos positivos

O boletim da situação da Covid-19 desta terça-feira (09), com informações da Prefeitura de Sete Lagoas/Secretaria de Saúde, traz que foram registradas nas últimas 24 horas 70 novos casos da doença, sendo 38 mulheres e 32 homens. Agora, são 9.540 o total de casos positivos e 9.177 os recuperados. Em isolamento domiciliar são 186 pacientes. Mais seis mortes foram confirmadas nas últimas horas.

As mortes foram de quatro mulheres e dois homens, que seguem: os homens tinham 53 e 66 anos de idade; as mulheres 63, 81, 80 e 79 anos. Os óbitos foram entre os dias 8 e 9 de fevereiro. Outras duas mortes, de mulheres, estão sendo investigadas: uma de 83 anos (ocorrida no dia 7, no Hospital Municipal) e outra de 87 anos, registrada ontem na UPA. Com isso, Sete Lagoas tem hoje um total de 153 óbitos em decorrência da doença

Hoje, o número de pessoas hospitalizadas é de 55 pacientes por problemas respiratórios, sendo 30 em leitos exclusivos de UTI Covid e 25 na enfermaria, somadas todas as unidades de saúde de Sete Lagoas. A taxa de ocupação dos leitos de UTI Covid, com as redes pública e particular, é de 54.4%.

Nos leitos de UTI 19 pacientes são de Sete Lagoas, 02 de Pompéu, 01 de Funilândia, 01 de Abaeté,01 de Cordisburgo, 04 de Morava Nova, 01 de Paraopeba e 01 de Papagaios.

Já na enfermaria 25 sete-lagoanos, 02 de Paraopeba, 01 de Papagaios e 01 de Jequitibá.

Redação com informações da Secretaria Municipal de Saúde de Sete Lagoas