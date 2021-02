“Carmélio da Bateria” morre por complicações de Covid em Sete Lagoas

O empresário Carmélio Edson Moreira Moura, mais conhecido como “Carmélio da Bateria”, acabou falecendo na manhã desta terça-feira (09), por complicações da Covid-19, em Sete Lagoas. Ele era proprietário da Flora Sapucaia, localizada na rua Paulo Frotin, no Centro de Sete Lagoas.

Ele era casado com Lelena e deixa dois filhos, Fernanda e Marcelo. O velório acontece na sala 04 da Central Santa Clara, desde as 13h até às 15h, sendo o sepultamento no Cemitério Parque Santa Helena.

De acordo com o último boletim epidemiológico da cidade, Sete Lagoas já confirmou 153 óbitos, 9.470 contaminados desde o início do monitoramento e 9.177 pessoas recuperadas da doença.

