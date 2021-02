Período de matrícula na rede pública para quem fez o cadastro escolar pelo Sucem vai até o 12 de fevereiro

Pais e/ou responsáveis ou estudantes a partir de 18 anos devem comparecer na escola para a qual foram encaminhados para garantir a vaga

O período de matrícula para os estudantes que fizeram cadastro escolar pelo Sistema Único de Cadastro e Encaminhamento para Matrícula (SUCEM) segue até o dia 12 de fevereiro nas escolas da rede pública de Minas Gerais. Como a confirmação da vaga ocorre presencialmente na unidade de ensino para a qual o aluno foi encaminhado, é importante que ele, quando maior de 18 anos ou pais e/ou responsáveis, quando menores de idade, fiquem atentos à documentação necessária:

I – Documento de Identidade ou, na sua ausência, Certidão de Nascimento do aluno, original e cópia;

II – CPF do aluno, original e cópia, sendo obrigatória a apresentação se for maior de idade e facultativa se menor de idade;

III – Comprovante de residência, original e cópia, no nome de um dos pais/responsáveis ou do aluno, quando maior de idade;

IV – Histórico Escolar ou Declaração de Transferência, com indicação do ano de escolaridade que o aluno está habilitado a cursar em 2021, ficando o documento original na escola.

Para o aluno menor de idade é necessária, ainda, a apresentação de documento de identidade e do CPF, originais e cópias, de um dos pais/responsáveis. São considerados comprovantes de endereço válidos, preferencialmente, as contas de água, energia ou telefone e, na ausência desses, contrato de aluguel ou outro documento que conste o nome e endereço dos pais/responsáveis ou aluno, se for maior de idade.

Protocolos sanitários

O processo de efetivação da matrícula está sendo feito de forma presencial e serão seguidas todas as recomendações do Comitê Extraordinário da Covid-19. No momento da matrícula, apenas uma pessoa terá acesso à escola para entregar a documentação e confirmar a vaga. Além disso, será exigida a utilização de máscara para acessar o local e durante todo o procedimento. Somente seguindo todas as medidas sanitárias será autorizado o acesso à unidade escolar.

As famílias devem ficar atentas, pois cada escola elaborou o seu cronograma de atendimento para o momento da matrícula, de acordo com sua realidade. Todas as unidades de ensino também seguem os protocolos de saúde de combate à pandemia.

Consulta

Caso o aluno ainda não tenha consultado o resultado do encaminhamento dos inscritos no SUCEM, basta verificar o e-mail informado no momento em que foi feito o cadastramento. Mas, se o aluno não recebeu ou não se lembra do endereço eletrônico, não há problema. Neste caso, basta acessar o site cadastroescolar.educacao.mg.gov.br e informar o número de inscrição e a data de nascimento do candidato/aluno para visualizar o resultado. Importante conferir se o número da inscrição está correto, para que seja possível a verificação da informação.

Fonte: educacao.mg.gov