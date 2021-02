Novo IVECO Daily City completa família campeã de vendas da marca

Seguindo a estratégia de renovação da família Daily do Brasil e alinhamento com o portfólio global da marca, que se destaca pelo design moderno e arrojado, a IVECO apresenta a nova versão da City 30-130 chassi-cabine com foco no e-commerce. O veículo faz parte da linha Daily, reconhecida no segmento de transportes pela versatilidade de aplicações que o torna o modelo perfeito para diferentes operações urbanas.

Para Bernardo Pereira, diretor de Marketing da IVECO para a América do Sul, o Novo IVECO Daily City atende um setor que precisa de agilidade para a distribuição de mercadorias de forma mais capilarizada e flexível. “O desenvolvimento do produto foi pensado para o público que está abrindo um pequeno negócio ou para o autônomo que trabalha em grandes centros transportando mercadorias adquiridas, por exemplo, em marketplaces.”

Dados da Associação Brasileira de Comércio Eletrônico (ABComm) mostram que, entre abril e setembro de 2020, 11,5 milhões de pessoas fizeram a primeira compra online e mais de 150 mil novas lojas online foram inauguradas no mesmo período. Pesquisa da Associação, em parceria com a Neotrust Compre&Confie, também demonstra que entre janeiro e agosto de 2020 o comércio online cresceu 80% e o faturamento foi 75,5% maior em relação ao mesmo período de 2019.

“Outro destaque do modelo, que possui PBT Técnico de 3,5 toneladas, é que ele tem livre circulação em grandes cidades por estar na categoria comercial leve, o que permite ao motorista a utilização de carteira de motorista B”, finaliza Bernardo.

Novo IVECO Daily City

– Design: controles funcionais / novos conjuntos óticos elevados / faróis com luz diurna de rodagem (DRL) / para-choque tripartido que facilita a manutenção em caso de reparo / maior eficiência aerodinâmica.

– Cabine: novo painel / conforto e ergonomia como destaque / coluna de direção com regulagem /novo ângulo do para-brisa aumenta a visibilidade / novo ar condicionado manual / novo sistema multimídia (opcional) / alavanca de câmbio no painel /novo volante que privilegia a dirigibilidade / bancos com novos revestimentos e encosto de cabeça regulável /quadro de instrumentos mais moderno e de fácil leitura /porta-objetos /trio elétrico (trava + vidro + retrovisor).

– Segurança: novo sistema primário de freio, ainda mais eficaz/ freio a disco nas quatro rodas, com sistema de estabilidade ABS + EBD + ESP + VDC, mais tecnologia no sistema de frenagem / ESP adaptativo – sistema que controla a dinâmica e a estabilidade do veículo / controle de tração e Hill Holder (assistência de partida em rampas) / luzes diurnas de rodagem (DRL) /airbag duplo (motorista e passageiros).

– Desempenho e economia: função Eco Switch (acionado por uma tecla no painel) reduz o consumo de combustível em condições de pouca carga / motor FPT F1 garante performance e respostas rápidas similar a carros esportivos, com a força que um caminhão precisa ter / excelente performance na cidade, com destaque para subidas e partidas em rampas com inclinação de até 65% / potência de 130 cv a 3.600 rpm e torque de 320Nm a entre 1.800 e 2.500 rpm / transmissão mecânica de seis velocidades + ré / eixo traseiro FPT garante a robustez do conjunto.

IVECO

A IVECO é uma marca da CNH Industrial N.V., líder mundial em Bens de Capital listados na Bolsa de Nova York (NYSE: CNHI) e no Mercato Telematico Azionario da Borsa Italiana (MI: CNHI). A IVECO projeta, fabrica e comercializa uma ampla gama de veículos comerciais leves, médios e pesados, caminhões fora-de-estrada e veículos para aplicações como missões off-road. O portfólio de produtos da montadora no Brasil inclui modelos das linhas Daily, Tector, Hi-Road e Hi-Way. A IVECO emprega cerca de 21 mil pessoas em todo o mundo. Gerencia locais de produção em sete países da Europa, Ásia, África, Oceania e América Latina, onde produz veículos com as mais avançadas tecnologias. 4.200 pontos de atendimento, em mais de 160 países, garantem o suporte técnico sempre que um veículo da IVECO está em operação.

