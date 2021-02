Profissionais da Educação fizeram manifestação por falta de contratos pela prefeitura

Na manhã desta terça-feira (09), os profissionais da Educação fizeram uma manifestação na praça da Prefeitura de Sete Lagoas, reivindicando contratações pela Secretaria Municipal de Educação.

Segundo os manifestantes, muitos que estavam com contratos há anos, neste ano não conseguiram retornar ao trabalho até o momento. Eles afirmam que, a redução do número de contratos pela Educação neste ano, já atinge uma média de 300 pessoas, em relação ao ano de 2020.

De acordo com eles, devido à situação, tem escolas de ensino infantil funcionando e outras não, tendo a Secretaria, alegado ter preenchido as vagas com funcionários efetivos. Para eles, deve ser considerado o direito de igualdade dos alunos no sentido de que todos devem ter acesso à educação.

Segundo Helena Fernandes Oliveira, gerente de pessoal da Secretaria Municipal de Educação, a questão da contratação, conforme previsto na Constituição Federal, através do artigo 208, não obriga o município a ministrar aula para o ensino infantil a partir de 4 anos. “Com isso o número de contratados diminui, não tem lógica a contratação para o berçário, que começa a partir de quatro meses. Não vamos contratar um professor e auxiliar para dar aulas on-line para crianças com quatro meses, já que é obrigatório a partir de 4 anos”, explicou.

Questionada com relação a critérios para a contratação, Helena afirmou que as chamadas acontecem de acordo com o tempo trabalhado e foram realizadas. “Teve professor que teve tempo, porém não quis a vaga. O mesmo acontecendo com outros cargos, também quando a pessoa não interessa pela vaga, outro na sequência com a contagem menor, de acordo com a classificação”, afirmou a gerente de pessoal.

Com relação a terceirização para cargos da Secretaria de Educação, Helena Oliveira informou, que serão 80 cargos de vigias, que são cargos vagos e 20 cargos de monitor, na mesma situação dos vigias.

Os manifestantes foram atendidos pelo Prefeito Duílio de Castro em seu gabinete, sendo marcada uma reunião para a próxima quinta-feira (11) às 14h para um posicionamento sobre o assunto.

Da Redação