Vereadores mantém ritmo e apresentam 170 matérias na Reunião desta semana

Mantendo o ritmo intenso de trabalho neste início de ano os vereadores apresentam, na Reunião Ordinária desta terça-feira (09), mais 170 proposições entre Pedidos de Providência e ou Requerimentos. Na pauta de votações dois textos do Executivo serão apreciados. A Sessão começa às 9h com transmissão ao vivo por todos os meios de comunicação do Legislativo, Rádio Câmara 103.5FM, TV Câmara 11.2, além das redes sociais.

O Projeto de Lei Ordinária (PLO) 65/2021 “altera a lei nº 6.595 de 28 de dezembro de 2001, que “institui o serviço de transporte público alternativo no município de Sete Lagoas, e dá outras providências”.

Já o Projeto de Lei Complementar (PLC) 4/2021 “extingue cargos da lei complementar nº 126 de 27 de junho de 2008, que “dispõe sobre o plano de cargos, carreiras e vencimentos da Fundação Municipal de Ensino Profissionalizante de Sete Lagoas – FUMEP, o estímulo à formação profissional do servidor, sua contribuição ao processo de trabalho e dá outras providências”.

O presidente da Câmara, vereador Pr. Alcides (PP), comanda a sessão ainda por meio de videoconferência por conta da pandemia do novo coronavírus. A pauta completa pode ser acessada pelo link que segue.