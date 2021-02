Final de semana registrou 178 novos casos e três mortes em Sete Lagoas

Sete Lagoas nesta segunda-feira (8), mostra a Taxa de Evolução dos casos da Covid-19 na cidade é de 0,95%. No final de semana foram registrados 178 novos casos da doença, sendo 98 mulheres e 80 homens. Agora, são o total de 9.470 casos positivos, sendo que 9.097 pacientes já se recuperaram da doença.

A cidade tem registradas um total de 147 mortes em decorrência da doença. São dois óbitos, ocorridos dia 05 de fevereiro sendo um do sexo feminino de 74 anos, ocorrido no hospital Nossa Senhora das graças, outro masculino de 62 anos, ambos no Hospital Municipal. O terceiro óbito, ocorreu no dia 06 de fevereiro do sexo masculino de 91 anos ocorrido no Hospital Nossa Senhora das Graças.

Há 31 pacientes internados em leitos de UTI Covid e 24 nas enfermarias das unidades de saúde referência. A taxa de ocupação de leitos de UTI exclusivos para o tratamento da Covid-19, somados os espaços do sistema público (SUS) mais a rede complementar é de 56,36%.

Na UTI, 19 pacientes são sete-lagoanos, 01 de Capim Branco, 01 de Pompéu, 01 de Papagaios, 01 de Funilândia, 01 de Abaeté, 01 Cordisburgo, 04 de Morava Nova, 01 de Paraopeba. Nos leitos de enfermaria, 24 são de Sete Lagoas, 02 Paraopeba, 01 de Papagaios e 01 de Cordisburgo. Em isolamento domiciliar são 198 pacientes, sendo que 9.097 já estão recuperados da doença.

