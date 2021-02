Colisão entre carro e carreta, deixa uma pessoa ferida nesta segunda (08)

Uma colisão entre um veículo Uno e uma carreta aconteceu na MG-238, em Sete Lagoas, próximo ao viaduto que dá acesso à Avenida Norte/Sul. Segundo informações, o Uno invadiu a contramão de direção, vindo a colidir lateralmente com a carreta.

De acordo com a Assessoria de Imprensa do Corpo de Bombeiros, houve apenas 01 vítima do sexo masculino, que era o motorista do Uno e que apresentava sinais de embriaguez, sendo este, conduzido com ferimentos leves ao hospital pelo SAMU .

Redação com Informações do Corpo de Bombeiros/5ª Cia SL