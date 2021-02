Sicoob torna-se a terceira maior rede de atendimento do Brasil

Em 2020 foram inaugurados 197 novos pontos de atendimento. Expansão do Sistema, que persistirá em 2021, tem como premissa ampliar e democratizar o acesso a produtos e serviços financeiros de qualidade e a preços mais justos para a população brasileira

O Sicoob – instituição financeira cooperativa – vem expandindo a sua capilaridade para atender à demanda da população. De acordo com o relatório de evolução mensal divulgado pelo Banco Central (BC), a instituição alcançou a terceira colocação na escala das maiores redes no segmento financeiro, com 3.480 locais para atendimento aos cooperados.

Dentre os cinco primeiros colocados no ranking (além do Sicoob, Banco do Brasil, Bradesco, Caixa e Itaú fazem parte dessa lista), o representante do cooperativismo financeiro foi o único a ampliar sua atuação presencial, em 6%, avanço esse que também se identifica em outras bandeiras do movimento cooperativo nacional. No caso dos demais players, houve redução de até 24% com relação aos números de dezembro de 2019.

Tomando como referência um período de cinco anos, o Sicoob viu evoluir sua quantidade de pontos de atendimento em mais de 40%, média de 8% por ano. Segundo o BC, em dez/2020 havia 18.450 agências bancárias no Brasil.

De acordo com Ênio Meinen, diretor de Coordenação Sistêmica e Relações Institucionais do Sicoob, apesar de a pandemia estar influenciando o redimensionamento da rede, o movimento de redução de agências já vinha sendo observado antes da crise. “Essa reacomodação é natural, observada também fora do Brasil, e está associada à evolução digital e a oportunidades de racionalização estrutural no âmbito dos bancos, que atingiram a plenitude da sua rede há mais tempo e hoje apresentam algum nível de sobreposição. As cooperativas, que também vêm dando forte ênfase ao atendimento remoto, ainda têm um grande espaço geográfico a ser coberto com pontos fixos, inclusive para equilibrar, em alguma medida, a sua presença física com a rede bancária. Ademais, dado o seu modelo societário, não podem impor este ou aquele canal de contato.”

Segundo o executivo, “enquanto as cooperativas já servem substancialmente as pequenas localidades, centenas delas – normalmente remotas e pouco atrativas para a concorrência – sem a companhia de qualquer outro agente financeiro, nos territórios mais populosos, sobretudo em regiões metropolitanas, há demanda das comunidades para uma maior presença física do segmento, até mesmo como alternativa aos bancos. O quantitativo e o dimensionamento dos pontos físicos, bem como a amplitude da oferta de soluções, respeitam as características e necessidades de cada praça.”

Em paralelo à expansão física, o Sicoob vem intensificando e acelerando investimentos em tecnologia e inovação, buscando melhorar cada vez mais a experiência dos usuários que preferem o relacionamento não presencial. Logo no início da pandemia, a instituição desenvolveu mecanismo de reconhecimento facial para evitar a ida dos cooperados até uma agência para liberar aplicativo, tokens e senhas. Junto com essa medida, o sistema viabilizou os pagamentos por aproximação (contactless) nas funções débito e crédito dos seus cartões, dispensando a digitação de senhas. Uma terceira novidade, entre outras, foi a implementação de um processo de filiação totalmente digital, diretamente por meio do App Sicoob.

O diretor lembra, ainda, que “o atendimento físico, respeitadas às premissas da real necessidade e viabilidade econômica, e o digital devem caminhar lado a lado para que se cumpra efetivamente o propósito cooperativo de promover justiça financeira e prosperidade, com ampla inclusão e sem o viés do lucro”. Concluindo, acentua que “ao facultar a escolha do canal de relacionamento o Sicoob vai ao encontro do usuário, respeitando a preferência dos atuais e futuros cooperados, donos do empreendimento cooperativo. Além disso, honra com o seu compromisso de engajamento territorial, nos termos do sétimo princípio cooperativista (interesse pela comunidade), o que inclui a preservação e a geração de milhares empregos”.

Por Approach Comunicação