Ambev convoca 20 mil ambulantes de todo o Brasil, oferecendo oportunidade de renda extra

Pela plataforma “Ajude um Ambulante” e pelo aplicativo de entrega de bebidas Zé Delivery, ambulantes podem se cadastrar e receber até R$ 255.

Em 2021 o Carnaval será diferente, sem festas, multidões e blocos de rua, mas com muita esperança. A Ambev vai ajudar os parceiros que sempre estiveram nas ruas para matar a nossa sede e ter uma folia mais alegre: os ambulantes.

Sem poder contar com a renda dos dias de Carnaval, a companhia criou para eles, junto com o app Zé Delivery, a plataforma “Ajude um Ambulante”, um movimento para apoiar os vendedores com um auxílio financeiro, diminuindo o impacto das festas que não vão acontecer.

A expectativa é ajudar cerca de 20 mil trabalhadores em todo o Brasil, com um auxílio de até R$ 255 para cada. Para isso, os vendedores devem se cadastrar na plataforma pelo site www.ajudeumambulante.com.br.

Com a aprovação do cadastro, o ambulante recebe o valor de R$ 150 e, também, um código para distribuir a consumidores, podendo receber R$ 5 a cada vez que o código for utilizado no Zé Delivery, com máximo de 20 usos por ambulante.

Por fim, aqueles que fizerem um curso profissionalizante sobre consumo responsável de álcool disponível na própria plataforma vão receber R$ 5 extras.“Os ambulantes sempre estiveram com a gente e com os nossos consumidores nos Carnavais e esse ano não podia ser diferente. Estamos muito felizes de poder ajudar quem sempre fez parte do nosso ecossistema”, comenta Jean Jereissati.

Carnaval sem folia, mas com esperança

E, mesmo sem folia, não vai faltar esperança. Na semana passada a Ambev anunciou outro destino para as caixas térmicas usadas pelos vendedores ambulantes durante os bloquinhos. 5 mil unidades vão ser doadas para postos de saúde do Brasil inteiro para armazenar e transportar vacinas contra Covid-19. As caixas térmicas tem capacidade para armazenar 3 milhões de doses simultaneamente.

Rede Comunicação de Resultado