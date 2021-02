Delegacia Regional (Detran) de Sete Lagoas suspende atendimento ao público devido à situação do imóvel

A Delegacia da Polícia Civil de Sete Lagoas, local onde funciona a Delegacia Regional, o Detran, a Perícia criminal, o Plantão regionalizado e a maior parte das Delegacias Especializadas está nesta segunda-feira, 8, sem atendimento ao público, devido às condições precárias do imóvel agravada com as últimas chuvas.

O local está interditado, por falta de condições de uso por questões de segurança e saúde. “Mais do que nunca eu preciso do apoio de toda a sociedade sete-lagoana, para resolvermos este problema.Não temos condições de remediar mais. Precisamos de um novo posto de trabalho com urgência”, afirma o Delegado Regional Thiago Pacheco.

Segundo ele não vai envolver nos detalhes, mas não há condições de trabalho. E que esta mensagem chegue ao maior número de pessoas: prefeito, vereadores, deputados estaduais, deputados federais, governo do Estado, Secretaria de Segurança Pública, Chefia da PCMG, empresários, enfim, todos aqueles que prezam pelo serviço de segurança pública, com qualidade”, ressaltou o Chefe da Polícia Civil.

Devido à situação, nesta segunda- feira, não tem atendimento ao público na sede da Delegacia Regional em Sete Lagoas.

Redação com informações da Polícia Civil