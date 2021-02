Zema anuncia a chegada de mais 315 mil doses da CoronaVac a Minas e amplia vacinação no estado

O governador de Minas, Romeu Zema, anunciou, neste sábado (6), que o Estado vai receber mais 315 mil doses da vacina CoronaVac, fabricada pelo laboratório Sinovac, que serão repassadas pelo Ministério da Saúde.

No comunicado, publicado nas redes sociais, Zema afirmou que esse novo lote será destinado a continuar a vacinação dos profissonais de saúde e iniciar a segunda etapa do plano de imumização no território mineiro, que contempla a aplicação em idosos com 90 anos ou mais.

Ainda segundo o governador, as doses devem ser encaminhadas pelo Ministério da Saúde até este domingo (7).

De acordo com o boletim epidemiológico da Secretaria de Estado de Saúde de Minas (SES-MG) da última sexta – o último com dados sobre a vacinação no estado –, até o momento, 855.580 doses do imunizante foram repassadas para Minas pelo governo federal, e 273.529 pessoas já foram vacinadas.

Fonte: Hoje em Dia