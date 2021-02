Polícia Militar comemora 4 anos de instalação da 19ª RPM em Sete Lagoas

A Décima Nona Região da Polícia Militar foi criada em 21 de novembro de 2016 e instalada no dia 06 de fevereiro de 2017 na cidade de Sete Lagoas. Passado o período no qual agora, 06 de

fevereiro de 2021, comemoramos quatro anos de sua instalação, é possível perceber a importância da presença constante de um Comando de policiamento na principal cidade da região.

Além de Sete Lagoas, a 19ª RPM é responsável pelo policiamento nas cidades de Pedro Leopoldo e outros 14 municípios. A 19ª RPM trouxe, com a sua instalação, mais força para as ações de suas Unidades (25º Batalhão da Polícia Militar e 11ª Primeira Companhia de Polícia Militar Independente), através das quais a soma de esforços abarca a sinergia dos valorosos militares que diuturnamente trabalham em prol da sociedade.

As mudanças operacionais e administrativas decorrentes da instalação da 19ª Região em conjunto a um planejamento estratégico coeso permitiu que desde 2017 fossem obtidos excelentes resultados, redução percentual acumulada de aproximadamente 67% na Taxa de Crimes Violentos, 21% na Taxa de homicídios consumados e 37% na Taxa Qualificada de furtos.

Para comemorar essa data, a 19ª RPM realizou, no dia 05 de fevereiro, uma operação em decorrência do seu aniversário. A Operação foi lançada na Praça do CAT em Sete Lagoas e no Terminal Rodoviário em Pedro Leopoldo. O objetivo foi conceber maior visibilidade às ações das Unidades Operacionais na prevenção e repressão à criminalidade.

Em decorrência dessa operação foram alcançados os seguintes resultados: 03 autores presos, apreensão de 02 barras e 06 pedras de crack, 06 barras e 02 buchas de maconha, 01 balança de precisão, a quantia de R$3.250,00 em dinheiro.

Foram abordados 62 veículos e 3 pessoas. 15 veículos foram removidos e foram lavrados 23 autos de infração de trânsito. A operação também contou com o apoio do helicóptero “Pégasus” da PMMG.

Com 19ª RPM