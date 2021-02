Passando a Limpo recebeu nesta sexta, o presidente da FUMEP, Ricardo de Moura Gomes

O programa Passando a Limpo recebeu nesta sexta-feira (05), o presidente da FUMEP, Ricardo de Moura Gomes.

Durante a entrevista, vários assuntos informativos foram abordados. Um deles foi a respeito do trabalho que fará na cidade, dando apoio ao prefeito em vários segmentos públicos, auxiliando na unificação de expertises que são tendência nos governos atuais. “O próprio Governo Zema acumulou uma série de atividades, como por exemplo, a área subordinada à Cemig, à Copasa, à Gasmig, o IDEI e outras tantas atividades. Em Sete Lagoas nós também percebemos isso. É uma tendência hoje da gestão pública de tentar reduzir custos, de tentar aproximar, fazer aquilo que o prefeito Duílio nos diz: Fazer com que uma secretaria se comunique com outra, converse com outra, então essa é uma tendência, mas sim do lado de uma pessoa de realizar isso tem uma missão interessante, grande, mas gostoso de se fazer.” ele explicou.

Dando sequencia ao trabalho público, vários assuntos foram abordados, como a coragem do prefeito que, segundo Ricardo, foi importante para controlar a crise enfrentada pela cidade em decorrência da pandemia.

Além disso, ele comentou, também, sobre seu futuro trabalho na FUMEP. “Eu só queria fazer justiça à uma visão e em seguida eu darei linha ao que virá pela frente. Realmente o Ricardo Moura realizou um trabalho importante na Secretaria da Fazenda, mas que de forma alguma aconteceria sem o apoio de todos os servidores de Secretaria de Fazenda, Planejamento, Comunicação e Administração. São muitas as pessoas, superintendentes… São tantos que nós podemos falar de muita gente boa. […] Agora nós precisamos aplicar essa vontade de entregar gestão que o Duílio de Castro tem em outro ponto da sua Administração: que é a FUMEP. Na FUMEP nós precisaremos, para realizar um grande trabalho, a mesma coisa que nós tivemos na Secretaria, com a colaboração e o apoio de todos os servidores, professores, coordenadores, a turma do CRAMAN, da OAB e de todos. A FUMEP é uma fundação pública e que por um tempo ela teve a sua imagem confundida apenas com escola pública.” ele contou.

