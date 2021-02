Mumuzinho lança “PLAYLIST”, álbum inédito com faixas românticas

Novo trabalho do cantor chega com sete faixas românticas, entre elas uma parceria com o Sorriso Maroto.

Mumuzinho lança seu novo álbum, nesta sexta-feira, intitulado “Playlist”, perfeito para os apaixonados ou para quem estiver sofrendo por amor. Com sete faixas, o projeto marca o retorno à música romântica do expoente do novo samba brasileiro, que hoje soma mais de 8 milhões de fãs nas redes sociais. Para a entrega do novo trabalho, Mumuzinho convidou como produtores os amigos Bruno Cardoso, vocalista do Sorriso Maroto, e Leandro Gomes, o Lelê (ex-percussionista do grupo), resgatando a parceria vitoriosa dos três primeiros álbuns do cantor, “Dom de Sonhar” (2012), “Mumuzinho Ao Vivo” (2013), “Fala Meu Nome Aí” (2015) e “A Voz do meu samba” (2018). Para a alegria dos fãs, a música “Um Cara Apaixonado”, uma das faixas do do álbum, chega com clipe! Confira! https://www.youtube.com/watch?v=ijz5fU2D2i0

“Todo mundo estava me cobrando um álbum romântico, depois de muito tempo gravando canções como ‘Fulminante’, ‘Fala’ e ‘Te Amo’. Começamos a pensar e chamei os produtores Bruno e Lelê para fazer esse trabalho. Esta parceria é importante porque eles fazem parte da minha carreira, estão comigo desde o início e voltam agora para que a gente possa ter resultados como os do primeiro trabalho”, comemora Mumuzinho.

A união com Bruno Cardoso desta vez não se restringirá apenas aos bastidores. Em “Playlist”, Mumuzinho e Sorriso Maroto gravaram a primeira música juntos: “Um cara apaixonado”. A canção é o segundo single do álbum e promete repetir o sucesso da faixa-título, lançado em dezembro com um clipe surpreendente, no qual o sambista se inspirou no astro do cinema norte-americano Eddie Murphy para interpretar vários papéis.

“Eu já tinha uma identificação com o Sorriso Maroto, gosto muito, são meus amigos. Estamos juntos sempre, mas nunca tínhamos registrado esse momento. Nossos fãs nos cobravam muito essa participação”, celebra o cantor.

Nas plataformas musicais, Mumuzinho se consolidou como um dos maiores sambistas da atualidade. “Playlist”, o primeiro single do novo álbum, ultrapassou 1,9 milhão de streams no Spotify em apenas um mês. O EP “Mantra”, lançado em fevereiro de 2020, registrou 3,1 milhões de reproduções e emplacou o hit “Mantra”, com mais de 2,5 milhões de acessos. Outro sucesso de 2020 foi “Guerra de almofada”, do EP “Live Vol. 1”, com mais de 1,5 milhão de execuções.

Confira as sete faixas de “Playlist”, novo álbum de Mumuzinho:

“Playlist” “Um Cara Apaixonado” (feat. Sorriso Maroto) “Crise” (versão samba) “1%” “Flechada Certeira” “Até Depois do Fim” “VAR”

