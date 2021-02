“O primo Basílio” abre a segunda edição da 7ª Temporada de Teatro de Sete Lagoas

Depois do sucesso que foi em 2020, a 7ª Temporada de Teatro está de volta.

O espetáculo do Grupo Drama de Teatro de Sete Lagoas, “O primo Basílio”, abrirá a segunda edição da 7ª Temporada de Teatro de Sete Lagoas. A obra é um romance clássico que retrata a família burguesa urbana do século XIX e tem como conteúdo críticas sociais à exploração da sexualidade/adultério, como também tendência à construção de personagens marcadas pela baixeza de caráter, além de referências pouco lisonjeiras à moral, aos costumes e à religião. Problemas atemporais ocupam o palco, porém sendo mostrados em um cotidiano de uma época específica.

Em uma trama envolvente, Luísa trai o marido Jorge com o seu primo Basílio. Juliana, a empregada, descobre o adultério e ameaça contar para Jorge se uma boa quantia em dinheiro não for paga a ela.

A programação da segunda edição da 7ª Temporada de Teatro de Sete Lagoas conta com grupos de Sete Lagoas, Belo Horizonte e de São João Del Rei. As apresentações serão ao vivo, do dia 09/02 ao dia 04/03, todas as terças e quintas às 20h, no canal do YouTube da Preqaria (youtube/preqariaciadeteatro).

Todo o festival será realizado no Centro Cultural Nacional Teatro Preqaria, que tem como mantenedora a Cimento Nacional. E também conta com a CCB Contabilidade, Panificadora Galdina, Churrascaria Três Marias e Uai Hotéis e Pousadas, empresas parceiras e amigas do teatro. Cumprindo todas as medidas de segurança sanitária.

Com espetáculos de grupos de Sete Lagoas, a primeira edição da 7ª Temporada de Teatro aconteceu do dia 25 ao dia 30 de dezembro de 2020, também com transmissão ao vivo pelo YouTube da Preqaria Cia de Teatro. A 7ª Temporada foi realizada através da Lei Aldir Blanc do Município de Sete Lagoas, conforme Lei Federal nº 14.017, de 29 de junho de 2020. A segunda edição conta com recursos da mesma Lei, porém aprovados em editais do estado de Minas Gerais.

Serviço:

“O Primo Basílio” – 09 de fevereiro de 2021 às 20h no canal do YouTube da Preqaria (youtube/preqariaciadeteatro).

Confira a programação completa:

09/02 – Primo Basílio – Grupo Drama

11/02 – Pru-Ti-Ti – Insensata

16/02 – A Princesa Gaia – PreQaria

18/02 – MORADA – AFO!TA

23/02 – Meu Canto de Graça – Cóccix

25/02 – Descadeirados – Cia El Individuos

02/03 – A Caixinha de Papelão – A Patela Cia.

04/03 – E Ainda Assim Se Levantar – Cia Luna Lunera

Da Redação com Ascom Preqaria