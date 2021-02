Cadastramento do transporte escolar gratuito da Rede Municipal vai até o dia 21 de fevereiro

A Prefeitura de Sete Lagoas, por meio da Secretaria Municipal de Educação, Esportes e Cultura (SMEEC), iniciou no dia 25 de janeiro o cadastramento de alunos que serão beneficiados com o transporte escolar gratuito. Mesmo sem previsão de retorno de aulas presenciais devido à pandemia da Covid-19, pais e responsáveis devem ficar atentos ao prazo e também à documentação exigida. O processo é realizado de maneira on-line.

O cadastramento, que é renovado anualmente, é regulamentado pelo Programa de Transporte Escolar Gratuito (PTEG nº 7.548, de 20 de fevereiro de 2008). Por lei, é garantido o benefício para alunos que residem a uma distância superior a 2 km da unidade educacional. O Município oferece a condução, caso o estudante tenha sido encaminhado pelo Departamento de Atendimento Escolar.

“A família que não tiver acesso à internet deverá ir até a unidade de ensino na qual o aluno estiver matriculado e realizar a solicitação de cadastro no site”, explica a secretária municipal de Educação, Esportes e Cultura, Roselene Alves Teixeira. As solicitações efetuadas passarão por análise criteriosa a fim de atender aos requisitos de zoneamento, de distância e de encaminhamentos para matrícula definidos pela SMEEC.

Os alunos que possuem mobilidade reduzida e/ou problemas médicos deverão anexar documentação atualizada (laudos/relatórios médicos com no máximo seis meses) que comprove a situação do estudante.

O cadastramento vai até o dia 21 de fevereiro e o interessado deve preencher o formulário on-line (www.setelagoas.mg.gov.br) quando o e-mail do responsável deverá ser informado. Mais informações podem ser obtidas pelo (31) 3779-3528 ou no e-mail transporte@adm.edu.setelagoas. mg.gov.br.

Atenção: ao acessar o link para realizar o cadastro é necessário possuir uma conta Gmail.