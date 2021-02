Prefeitura faz balanço de vacinação Covid e apresenta próximas etapas de imunização

A Prefeitura de Sete Lagoas, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), divulgou balanço da vacinação contra a Covid-19 no município e ainda os próximos passos da imunização. Até a última terça-feira, 2, foram vacinadas 3.372 pessoas na cidade. A aplicação da segunda dose será iniciada a partir de segunda-feira, 8, nas próprias unidades de atuação do público alvo.

Sete Lagoas recebeu as primeiras doses da vacina no dia 19 de janeiro. No mesmo dia, uma solenidade realizada no gabinete do prefeito Duílio de Castro marcou de maneira simbólica o início da campanha. Na ocasião, foram imunizados sete servidores da Saúde que atuam na linha de frente de combate à Covid-19. “Estamos atendendo o plano de vacinação definido pelo Governo Federal. Quando mais doses da vacina forem disponibilizadas, serão contemplados os idosos de acordo com escala previamente estabelecida”, explica o prefeito Duílio de Castro.

Nesta primeira etapa estão sendo imunizados profissionais que atuam na área de saúde e ainda idosos e funcionários que estão em asilos. Até o momento, os locais de maior imunização foram a Irmandade Nossa Senhora das Graças (745), Hospital Municipal (708) e Atenção Primária da saúde pública (669).

A Secretaria Municipal de Saúde disponibilizou um esquema especial de vacinação para garantir o fluxo dos trabalhos. A maioria dos profissionais recebeu a primeira dose em seus locais de trabalho. O sistema drive thru foi organizado no Unifemm para a etapa que contemplou trabalhadores da saúde com mais de 50 anos de idade que não trabalham em locais de atendimento de urgência e emergência.

PRAZO ENTRE DOSES

O Ministério da Saúde está distribuindo vacinas de dois fabricantes autorizados pela Anvisa. Os imunizantes têm prazos distintos de aplicação entre a primeira dose e o reforço. O da CoronaVac, produzido pelo Instituto Butantan em parceria com a farmacêutica chinesa SinoVac, exige um prazo de 15 a 28 dias. Já o desenvolvido pelo laboratório AstraZeneca/Universidade de Oxford em parceria com a Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) tem prazo de três meses.

2ª DOSE EM SETE LAGOAS

Os primeiros imunizados na cidade com a CoronaVac começam a receber a segunda dose na próxima semana. Segunda-feira, 8, e terça-feira, 9, a aplicação será no Hospital Municipal, UPA e PA do Belo Vale (servidores do SAMU devem se dirigir a um desse locais). Quarta-feira, 10, e quinta-feira, 11, será a vez dos profissionais lotados na Irmandade Nossa Senhora das Graças, Hospital da Unimed e PA da Unimed. Em todos os dias o horário será de 17h às 21h. “Para receber a dose de reforço o profissional deve apresentar o registro de recebimento da primeira dose”, explica a Referência Técnica em Imunização do Município, Guilherme Menezes.

ACIMA DE 40 ANOS

Também segunda-feira, 8, e terça-feira, 9, será realizado outro drive thru no Unifemm para imunização com a primeira dose de profissionais da saúde a partir de 40 anos de idade. O serviço estará disponível de 8h30 às 17h nos dois dias.

Local de Vacinação Quantidade D1 Cerimonia na Prefeitura 7 Hospital Municipal 708 Samu 59 UPA 143 PA Belo Vale 39 Irmandade Nossa Senhora das Graças 745 PA da Unimed 72 Unimed (Hospital Libertae) 219 Idosos Institucionalizados e funcionários 194 Atenção Primária 669 Atenção Secundária 214 Empremed 15 Hemominas 34 Cismisel 12 Vig. Sanitaria (Fiscais sanitários) 42 APAE (trabalhadores de Saude) 22 UNIFEMM – trab. Saúde (acima de 50 anos) 180 Total 3.374

Ascom/Prefeitura de Sete Lagoas