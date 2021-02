Anel Rodoviário, sentido Vitória, esteve interditado após grave acidente

O Anel Rodoviário, sentido Vitória, esteve totalmente interditado no início da tarde desta sexta-feira (05) por volta das 12h15. Visando aliviar o engarrafamento, às 12h39 a faixa da direita teve o fluxo liberado, e as da esquerda e central estiveram interditadas no Betânia, devido a grave acidente envolvendo cinco veículos. A faixa da direita com fluxo liberado. O engarrafamento chegou a 2km de fila no local.

Por volta das 13h48, a pista foi totalmente liberada no Anel Rodoviário.

O acidente três veículos pesados e dois automóveis. A equipes médicas da Via 040 atenderam a uma vítima com ferimentos leves, encaminhado-a para a UPA Barreiro.

A concessionária responsável pelo trecho, recomenda o uso de aplicativos para traçar rotas alternativas.

Com informações da Via 040