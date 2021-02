Sete Lagoas registra dois homicídios em menos de 24 horas

Dois homens foram mortos em Sete Lagoas, ambos executados em via pública nas últimas 24 horas.

O primeiro crime ocorreu no biarro Jk, quando J.M. S, de 27 anos foi executado na madrugada de hoje (sexta-feira), por volta de 1h, no bairro JK. O crime ocorreu, na esquina das ruas Ignácio de Loyola com Aristóteles.

O segundo homídio, o homem identificado com inicial A foi morto com tiros na cabeça, nesta manhã de sexta-feira, 5, na rua Equador em Sete Lagoas.

Conforme relato de testemunhas a vítima foi chamada por dois indivíduos. Ao chegar até o local, na Rua Equador, em frente a RJ Tintas, ele foi morto com disparos de arma de fogo na cabeça. Um carro, identificado como sendo um Siena, teria dado fuga aos dois suspeito.

Matérias em atualização