Confira as vagas disponíveis no UAI/Sine Sete Lagoas, nesta sexta-feira (05)

O atendimento para as vagas de emprego somente será realizado após agendamento prévio pelo link https://www.mg.gov.br/conteudo/agendamento-online/intermediacao-de-mao-de-obra

AÇOUGUEIRO DESSOSADOR

Experiência nessa função especifica

Experiência: 06 meses na carteira

AUXILIAR DE PESSOAL

Experiência em rotinas de departamento pessoal: Folha de Pagamento, DIRF, RAES, atualizada com legislação trabalhista. Experiência com sistema Alterdata, vivencia em escritório de contabilidade.

Experiência: 06 meses na carteira – cursando ou superior completo em Ciências Contábeis ou RH

OPERADOR DE PÁ CARREGADEIRA

Operar pá carregadeira; realizar carregamento de ferro gusa e subprodutos em carretas; operar o equipamento dentro das normas de segurança; manter o equipamento sempre limpo em boas condições de funcionamento.

Experiência: 06 meses – Curso na função – CNH: D – Revezamento de turno

FORNEIRO

Sacar e montar timpas, ventaneiras e bicos de algaravizes; efetuar limpeza e carregamento do canhão de tamponamento; inspecionar e quando necessário desobstruir ventaneiras e bicos de algaravizes; substituir maromba e auxiliar na limpeza geral da rede de gás; inspecionar o canal de corrida e quando necessário viabilizar o reparo.

Experiência: 06 meses na carteira – Revezamento de turno

MECÂNICO INDUSTRIAL

Realizar serviços de mecânica; manutenção preventiva e corretiva, execução de serviços de substituições de componentes, dentre outras atividades inerentes a função.

Experiência: 06 meses na carteira – CNH: B – Revezamento de turno

MOTORISTA DE CAMINHÃO

Transporte interno de ferro gusa e afins.

Experiência: 06 meses na carteira – CNH: B- Revezamento de turno

OPERADOR DE PRODUÇÃO

Atuar no setor de produção da empresa, operando máquinas e auxiliando em processos das linhas de produção.

Experiência na função – Ensino Médio – Disponibilidade para ficar durante a semana em papagaios a empresa oferece alojamento/alimentação/transporte

BABÁ

Experiência de 06 meses comprovada na carteira ou referência recente

INSTRUTOR DE AUTOESCOLA

Experiência como instrutor de legislação ou direção.

Experiência: 06 meses na função – CNH

ENCARREGADO DE OBRA CIVIL

Supervisionar colaboradores, leitura e execução de projetos, acompanhar cronograma e medições de obras, controlar equipamentos, contratação de serviços e matéria-prima.

Experiência: 06 meses na carteira na função – Fundamental completo – CNH: B

AUXILIAR FINANCEIRO

Rotinas de contas a receber, contar a pagar, cadastro e cobrança.

Experiência: 06 meses na carteira – Ensino Médio Completo

OPERADOR DE PÁ CARREGADEIRA

Atuar em siderúrgica

Experiência: 06 meses na carteira – CNH: D – Escala: 6×1 (revezamento)

BALANCEIRO DE CARGA

Realizar o acompanhamento do peneiramento das matérias primas (carga metálica) essenciais ao Alto Forno. Experiência na função descrita é imprescindível.

Experiência: 06 meses na carteira – Escala: 6×1 (revezamento)

AUXILIAR DE ARMAZÉM

Experiência com carga e descarga de mercadorias.

Experiência: 06 meses na carteira – Fundamental completo – temporária: 06 meses

MARCENERIO

Experiência com portas e janelas de madeira

Experiência: 06 meses

ENLONADOR

Atuar no enlonamento de caminhões, retirando e colocando tampa e lona, e na limpeza da área de trabalho. Horário de trabalho: 12 às 22h

Necessário possuir veículo próprio (moto ou carro) – Ensino Fundamental completo

AJUDANTE DE OBRA – CONTRATO INTERMITENTE

Empresa de manutenção de revestimentos de refratários.

Não exige experiência – Disponibilidade para realizar viagens.

TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO – CONTRATO INTERMITENTE

Empresa de manutenção de revestimentos de refratários.

Experiência: 06 meses na carteira – CNH B – Disponibilidade para realizar viagens.

ELETRICISTA INDUSTRIAL – CONTRATO INTERMITENTE

Empresa de manutenção de revestimentos de refratários.

Experiência: 06 meses na carteira – NR10 – Disponibilidade para realizar viagens.

Experiência na função – Ensino Médio – Disponibilidade para ficar durante a semana em Papagaios. A empresa oferece alojamento, alimentação e transporte.

UAI/ SINE Sete Lagoas

A UAI Sete Lagoas está localizada na Rua Cachoeira da Prata, 473, Bairro Canaan. O agendamento do atendimento deverá ser feito através do site https://www.mg.gov.br/conteudo/agendamento-online/intermediacao-de-mao-de-obra

Os interessados nas vagas devem apresentar:

PIS/ PASEP/ NIS/ NIT, Carteira de Trabalho, RG, CPF e currículo.

Para fazer o pré-cadastramento no Sistema Mais Emprego, acesse:

CARPINTEIRO REFRATARISTA – CONTRATO INTERMITENTE

Empresa de manutenção de revestimentos de refratários.

Experiência: 06 meses na carteira – – Disponibilidade para realizar viagens.

OPERADOR DE EMPILHADEIRA – CONTRATO INTERMITENTE

Empresa de manutenção de revestimentos de refratários.

Experiência: 06 meses na carteira – CNH B – Disponibilidade para realizar viagens.

SOLDADOR – CONTRATO INTERMITENTE

Empresa de manutenção de revestimentos de refratários.

Experiência: 06 meses na carteira – CNH B – Disponibilidade para realizar viagens.

TROCADOR DE ESCAPAMENTO

Experiência: 06 meses na função.

BORRACHEIRO

Experiência como borracheiro ou ajudante de borracharia.

BORRACHEIRO

Experiência como borracheiro ou ajudante de borracharia

CAPOTEIRO

Experiência: 06 meses na função.

OPERADOR DE PÁ CARREGADEIRA

Efetuar carregamentos, abastecimento de linhas de produção

Experiência: comprovada na carteira – Ensino Médio – CNH B – Disponibilidade para ficar durante a semana em Papagaios. A empresa oferece alojamento, alimentação e transporte.

MECÂNICO DE MOTOR A DIESEL

Elabora planos de manutenção; realiza manutenções de motores, sistemas e partes de veículos automotores. Substituir peças, reparar e testar desempenho de componentes e sistemas de veículos.

Experiência na função – Ensino Médio – Disponibilidade para ficar durante a semana em Papagaios. A empresa oferece alojamento, alimentação e transporte.

AUXILIAR DE MECÂNICO

Efetuar consertos mecânicos ou elétricos, fazer a troca de óleo e limpeza de motores e máquinas. Lavagem das peças e outros componentes de motores e equipamentos.

Auxiliar na desmontagem e montagem de motores e máquinas.

Experiência na função – Ensino Médio – Disponibilidade para ficar durante a semana em Papagaios. A empresa oferece alojamento, alimentação e transporte.

ATENÇÃO: É importante observar que as unidades do SINE encaminham os trabalhadores compatíveis com o perfil exigido pelas empresas e também possuem um limite de encaminhamentos para cada vaga. Portanto, não é garantido ao trabalhador ser encaminhado para a vaga de seu interesse. As vagas ficarão visíveis até o seu preenchimento ou expiração do prazo estipulado pela empresa.

Informações pelo (31) 3697-5900

