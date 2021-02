Decreto avançando para onda amarela, começa a vigorar a partir do próximo sábado (6)

Após decisão na quarta-feira, 3, do Comitê Extraordinário Covid-19 que aprovou o avanço da macrorregião Centro para a onda amarela no programa ” Minas Consciente, a Prefeitura de Sete Lagoas editou nesta quinta-feira (4) novo Decreto de reclassificação de fase que, começa a vigorar no próximo sábado. 6.

Nesta terceira fase do plano, todas as atividades ficam permitidas em todas as ondas, desde que cumpram algumas regras, como distanciamento e limitação máxima de pessoas.

Na onda amarela, é permitida a realização de eventos para até 100 pessoas, desde que sejam respeitadas as normas e capacidade do local, conforme determina o Minas Consciente. O funcionamento deverá observar o protocolo sanitário-epidemiológico do plano definido para a onda amarela, bem como os horários de funcionamento das atividades, quando houver.

Confira o decreto, editado nesta quinta-feira pela Prefeitura de Sete Lagoas;

https://www.setelagoas.mg.gov.br/abrir_arquivo.aspx?cdLocal=12&arquivo={4AAC1CD6-73A3-7215-CECC-A761EC767BA5}.pdf