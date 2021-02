“Super Plantão Promove” para facilitar o ingresso ao ensino superior

Ação acontecerá nesse sábado, 06 de fevereiro, das 9h às 12h.

As Faculdades Promove de Sete Lagoas realizarão neste sábado (06) uma ação repleta de vantagens para quem está interessado em ingressar no ensino superior. Trata-se do “Super Plantão Promove” que abrangerá, além do vestibular presencial, o processo seletivo digital, um plantão de matrículas para candidatos que já foram aprovados na primeira edição do vestibular 1º/2021 e plantão de transferência e obtenção de novo título.

A diretora acadêmica das Faculdades Promove de Sete Lagoas, Nayara Breder Roque, convocou os interessados no processo, além de ressaltar a importância de se ter uma boa qualificação para ingresso no mercado profissional. Nayara lembrou ainda que, a instituição é uma das melhores avaliadas pelo Ministério da Educação há 20 anos. “No próximo sábado, dia 06, teremos o último vestibular para ingresso no 1º semestre de 2021. Não perca essa oportunidade de ingressar em um de nossos cursos e se preparar para brilhar no mercado profissional. Em tempos de incertezas e muita concorrência, apenas os melhores e mais preparados se destacam. Somos uma instituição sólida, que está há 20 anos formando os melhores profissionais para a cidade de Sete Lagoas e região. Nossos cursos têm os melhores índices de avaliação pelo MEC e certamente farão toda a diferença em sua carreira. Venha construir o seu futuro conosco”, convidou Nayara!

ENTENDA O SUPER PLANTÃO PROMOVE

– Vestibular Presencial – Último vestibular presencial, acontecerá sábado (06) das 9h às 12h, com distribuição de bolsas de até 90% de acordo com a classificação na prova. Candidatos devem chegar a partir das 8h30, levando lápis, caneta e documento de identificação. É necessário estar e manter-se de máscara durante a avaliação. Matrícula dos aprovados será R$150.

– Vestibular on-line – 1h de prova digital no laboratório de informática da Unidade Sede das Faculdades Promove. O candidato poderá chegar a qualquer momento no período correspondente a 9h e 11h, para conseguir realizar a avaliação em tempo. Bolsa de 50% para todos os aprovados! Necessário apresentar documento de identificação e estar de máscara. Matrícula dos aprovados será R$150.

– Plantão de matrículas – Funcionará entre 9h e 12h. A equipe estará pronta para receber aqueles candidatos que já foram aprovados nos processos para entrada no primeiro semestre de 2021 e que ainda não conseguiram comparecer até a unidade para realizar a matrícula. Necessário apresentar a documentação disponível no site da instituição.

– Plantão de transferência e obtenção de novo título – Os coordenadores de todos os cursos estarão na Unidade Sede da instituição para conversar com os interessados em solicitar transferência do curso em andamento em outras instituições para a Faculdade Promove e para aqueles que já são formados e querem fazer outra graduação. Junto aos coordenadores os interessados farão uma análise prévia da grade curricular e já direcionarão para uma pré-matrícula com valor promocional de R$150. O candidato deve apresentar o histórico parcial da graduação em andamento ou histórico final da graduação já finalizada e, se tiver, as ementas das disciplinas.

São várias oportunidades para facilitar o ingresso dos interessados numa graduação superior, além da possibilidade de estudar com bolsa de até 90% de desconto. Não fique fora dessa! Inscreva-se já e aproveite as facilidades do “Super Plantão Promove”.

Informe-se pelo telefone (31) 3779-2700, WhatsApp (31) 98973-2354 ou presencialmente na unidade localizada na Rua Dr. Pena, 35, Centro. Acesse: promovesetelagoas.com.br.