Sete Lagoas registra mais 80 novos casos e três mortes, nesta quinta (4)

Sete Lagoas nesta quinta-feira (4), mostra a Taxa de Evolução dos casos da Covid-19 na cidade em 0,87%. Nas últimas 24h foram registrados 80 novos casos da doença, sendo 38 mulheres e 42 homens. Agora, a cidade tem um total de 9.158 casos positivos, sendo 330 pacientes em isolamento domiciliar e 8.731 que já se recuperaram da doença.

A cidade confirmou mais 3 óbitos, registrando um total de 143 mortes em decorrência do novo coronavírus. Todos são do sexo masculino, sendo um de 69 anos no dia 03, ocorrido na UPA, outro de 44 anos no Hospital Municipal e o terceiro no dia 4 de fevereiro. O terceiro ocorreu também no dia 3 de fevereiro de 77 anos, no Hospital Municipal.

Há 29 pacientes internados em leitos de UTI Covid e 34 nas enfermarias das unidades de saúde referência. A taxa de ocupação de leitos de UTI exclusivos para o tratamento da Covid-19, somados os espaços do sistema público (SUS) mais a rede complementar é de 52,72%.

Na UTI, 25 pacientes são sete-lagoanos, 01 de Capim Branco, 02 de Pompéu, 01 de Paraopeba, 01 de Papagaios, 02 de Funilândia, 01 de Abaeté, 01 Cordisburgo, 01 de Morava Nova e 01 de Pequi. Nos leitos de enfermaria, 27 são de Sete Lagoas, 02 de Prudente de Morais, 03 Paraopeba, 01 de Pompéu e 01 de Pequi.

Redação com informações da Secretaria Municipal de Saúde