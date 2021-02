Padre Warlem  Dias continua internado devido a Covid-19. Seu quadro de saúde é estável

O Padre Warlem Dias da Paróquia de Nossa Senhora das Graças, continua internado por complicações em seu quadro de saúde, em decorrência do novo coronavírus. Notícias vem sendo divulgas em redes sociais, solicitando orações da comunidade para o restabelecimento de Padre Warlem, que comemorou esta semana 30 anos de sacerdote.

Segundo o informações do Padre Gisley, a saúde e condição clínica do Padre Warlem que encontra-se internado, requer cuidados para o tratamento com as medicações que só podem ser manuseadas no hospital.

De acordo com informações, não há previsão de alta, visto que é preciso completar o ciclo de medicação necessária para seu pleno restabelecimento. “Ele está bem cuidado e rodeado de pessoas da comunidade, que não medem esforços em ajudá-lo no que for preciso”, disse Padre Gisley.

O pedido da comunidade católica é no sentido de que continuem com as orações para pedir a Deus e Nossa Senhora das Graças que interceda por Warlem, para que fique bem e curado dessa doença ” Esperamos que esteja o mais brevemente possível conosco, com seu sorriso, palavras sábias e humor que é característico dele”, disse Padre Gisley.

