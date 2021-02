Caixa disponibiliza R$6,5 bilhões para contratação de Crédito Rural

Recursos estão disponíveis nas linhas de crédito de custeio, investimento, industrialização e comercialização

A Caixa disponibiliza R$ 6,5 bilhões para os produtores rurais no primeiro semestre de 2021 por meio de operações do Crédito Rural destinadas ao financiamento da Safra Verão 2021/2022, incluindo linhas como o Pronaf (Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar), Pronamp (Programa Nacional de Apoio ao Médio Produtor Rural) e Demais Produtores.

Disponíveis até junho de 2021, os recursos atendem a diversas finalidades, especialmente para financiar as despesas do ciclo de produção das principais culturas do país, como soja, milho, algodão, arroz, feijão, mandioca e café, bem como atividades pecuárias.

Safra Verão 2021/22 :

A CAIXA lançou, em 07 de dezembro 2020, a campanha de antecipação do custeio da safra verão 2021/2022, possibilitando ao produtor de grãos um melhor planejamento financeiro para a aquisição dos insumos.

Investimento :

Com a ampliação das fontes de recursos, a CAIXA estruturou programas de investimento para o financiamento da ampliação e modernização da infraestrutura produtiva a partir da aquisição de máquinas e equipamentos novos, animais, formação ou recuperação de pastagens, construção de cercas, currais e galpões, além de programas específicos para a implantação de sistemas de irrigação e armazenagem.

O produto conta com um prazo de até 15 anos para reembolso, já incluída a carência de até 03 anos.

Pronaf :

A CAIXA lançou também, no início do ano agrícola 2020/2021, a linha de crédito de custeio Pronaf, destinada ao financiamento da aquisição de insumos e pagamento de serviços, cujo público-alvo são os agricultores familiares enquadrados no Pronaf.

A taxa parte de 2,75% ao ano e varia de acordo com o empreendimento financiado.

Pronamp:

O Pronamp possui uma linha de custeio que cobre despesas da produção agrícola como aquisição de insumos, sementes, fertilizantes e defensivos. Pode ser utilizado também na atividade pecuária para cobrir despesas com animais como compra de vacinas, medicamentos, rações, além da aquisição de animais para recria e engorda, quando se tratar de empreendimento conduzido por produtor rural independente.

Já o crédito Investimento Caixa Pronamp permite ao produtor rural financiar a implantação, ampliação ou modernização da infraestrutura de produção e a realização de serviços relacionados à melhoria da atividade agropecuária na propriedade, além de viabilizar a aquisição de bens ou serviços cuja utilização se estenda por vários períodos de produção.

CAIXA no Agronegócio :

Com oito anos de atuação no crédito rural, a CAIXA possui uma carteira em evolução, por meio da qual já foram financiados mais de 52 mil empreendimentos, superando R$ 44 bilhões liberados no mercado do agronegócio e beneficiando produtores rurais, cooperativas e agroindústrias.

Entre julho e dezembro de 2020, houve um crescimento de 73% no volume de recursos emprestados em operações de crédito rural, em comparação com o mesmo período do ano agrícola 2019/2020.

A disponibilização dos R$ 6,5 bilhões representa um volume 20% maior que o ano agrícola anterior, o que ressalta a importante atuação da CAIXA no setor do agronegócio.

Os produtores rurais contam também com o atendimento de uma rede de gerentes exclusivos do agronegócio, que atuam em todas as regiões, prontos para oferecer as melhores soluções de crédito.

O cliente poderá obter mais informações no site www.caixa.gov.br ou nas agências da Caixa.

Assessoria Regional de Imprensa da Caixa