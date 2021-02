Definidas as Comissões permanentes da Câmara para o biênio 2021/2022

Foi publicado no Diário Oficial do Legislativo, nesta quinta-feira (03), o ato 29.120 que “nomeia comissões permanentes da Câmara Municipal de Sete Lagoas para o biênio 2021/2022”. Os nomes foram indicados pelos blocos partidários formatados pelos vereadores.

As Comissões Permanentes têm por objetivo prestar assessoramento à Câmara Municipal, instruindo matérias que lhe forem submetidas, emitindo pareceres ou elaborando projetos relacionados com sua especialidade. Uma das mais atuantes é a Comissão de Legislação e Justiça (CLJ) que já se reuni, ainda esta semana, para apreciar projetos que devem ser inseridos na pauta da próxima Reunião Ordinária.

Compõem a CLJ os vereadores João Evangelista (PSDB), Caio Valace (Pode) e Marli de Luquinha (MDB). Abaixo a composição completa de todas as Comissões Permanentes do Legislativo do período sob gestão de Pr. Alcides (PP).

I – Comissão de Legislação e Justiça

Efetivos¬:

a) João Evangelista Pereira de Sá b) Caio Lucius Valace de Oliveira c) Marli Aparecida Barbosa

Suplentes:

a) José Carlos Galdino de Lima b) Ivan Luiz de Souza c) Ana Carolina Pontelo Canabrava

II – Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária e de Tomada de Contas:

Efetivos:

a) Gilson Liboreiro da Silva b) Rodrigo Braga da Rocha c) Gilmar de Sousa Batista Junior

Suplentes:

a) Ismael Soares de Moura b) Sílvia Regina de Oliveira c) Heloisa Diniz Frois

III – Comissão de Legislação Participativa, Direitos Humanos e Defesa do Consumidor:

Efetivos:

a) Roney Geraldo Gomes b) Sílvia Regina de Oliveira c) Ivson Gomes de Castro

Suplentes:

a) Ismael Soares de Moura b) Eraldo Chamone Marques c) Heloisa Diniz Frois

IV – Comissão de Educação, Cultura, Desporto e Turismo:

Efetivos:

a) José Carlos Galdino de Lima b) Rodrigo Braga da Rocha c) Heloisa Diniz Frois

Suplentes:

a) Ismael Soares de Moura b) Caio Lucius Valace de Oliveira c) Ana Carolina Pontelo Canabrava

V – Comissão de Saúde e Meio Ambiente:

Efetivos:

a) Gilson Liboreiro da Silva b) Eraldo Chamone Marques c) Janderson de Avelar Oliveira

Suplentes:

a) José Carlos Galdino de Lima b) Caio Lucius Valace de Oliveira c) Gilmar de Sousa Batista Junior

VI – Comissão Permanente de Acompanhamento e Fiscalização de Obras da Administração Pública:

Efetivos:

a) Ismael Soares de Moura b) Eraldo Chamone Marques c) Ivson Gomes de Castro

Suplentes:

a) José Carlos Galdino de Lima b) Rodrigo Braga da Rocha c) Gilmar de Sousa Batista Junior

VII – Comissão de Redação e Técnica Legislativa

Efetivos:

a) Ismael Soares de Moura b) Ivan Luiz de Souza c) Ana Carolina Pontelo Canabrava

Suplentes:

a) José Carlos Galdino de Lima b) Rodrigo Braga da Rocha c) Heloísa Diniz Frois

VIII – Comissão de Administração Pública, Agropecuária e Política Rural:

Efetivos:

a) Roney Geraldo Gomes b) Ivan Luiz de Souza c) Ana Carolina Pontelo Canabrava

Suplentes:

a) Gilson Liboreiro da silva b) Rodrigo Braga da Rocha c) Heloisa Diniz Frois

IX – Comissão Permanente de Ética Parlamentar:

Efetivos:

a) Roney Geraldo Gomes b) Sílvia Regina de Oliveira c) Gilmar de Sousa Batista Junior

Suplentes:

a) José Carlos Galdino de Lima b) Eraldo Chamone Marques c) Ivson Gomes de Castro

Com Ascom/Câmara Municipal de Sete Lagoas