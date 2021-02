A fera chegou: Hulk desembarca em BH, prometendo ser ‘exemplo’ no elenco do Atlético

Cinco dias depois de ter sido anunciado como novo reforço do Atlético, o atacante Hulk chegou a Belo Horizonte. Nesta quarta-feira (3), ele foi recepcionado por alguns torcedores, prometendo ser um “exemplo” dentro do elenco.

“Agradecer toda a torcida do Galo. Vou dar meu melhor. O Galo apresentou um projeto maravilhoso. Eu abracei. Podem ter certeza que vou dar meu melhor dentro e fora de campo. Procurar ser um exemplo. Aqui é Galo na veia, Galo louco. Tamu junto”, afirmou.

Um dos ilustres torcedores, seu Laerte, trajando uma camisa autografada por Jorge Sampaoli, era um dos atleticanos que marcaram presença para prestigiar a chegada do novo centroavante do time.

Dois alvinegros, vestidos de Hulk (o personagem da Marvel), também apareceram para recepcionar o atacante.

O vínculo do novo avante do Galo vai até dezembro de 2022.

Sucesso instantâneo

Logo após o anúncio de Hulk como novo reforço alvinegro, na última sexta-feira (29), o Atlético, por meio de seu perfil no Twitter, fez uma campanha para a Massa colocar a tag #NósTemosOHulk nos trends mundiais.

E o assunto já era um dos mais falados nas redes sociais. Em várias postagens, torcedores comemoravam a vinda do mais novo reforço. Enquanto vários deles exaltavam o trabalho do diretor de futebol do clube, Rodrigo Caetano, outros aproveitavam a deixa para alfinetar o rival Cruzeiro.

Carreira

Em 17 anos de carreira profissional, o atacante faturou 17 troféus de campeão pelos times por onde passou. Além disso, soma 684 jogos (incluindo amistosos) e 360 gols, média de 0,52 por partida, e já colaborou com 147 assistências.

Hulk iniciou sua carreira no Vitória em 2004, onde permaneceu até o ano seguinte. Depois, vestiu as camisa do Kawasaki Frontale (Japão), Consadole Sapporo (Japão), Tokyo Verdy (Japão), Porto (Portugal), Zenit (Rússia) e Shanghai SIPG (China).

Em sua trajetória, conquistou vários títulos, como a Liga Portuguesa quatro vezes (2008/9, 2010/11, 2011/12 e 2012/13), a Liga Europa (2010/11), o Campeonato Russo (2014/15), o Chinês (2018), entre outros torneios.

Na Seleção Brasileira, foi campeão da Copa das Confederações de 2013. Também foi convocado para a Copa do Mundo em 2014 e da Copa América de 2016. Com a amarelinha, marcou 11 gols em 48 partidas (números oficiais).

Bem-vindo

Antes mesmo do desembarque de Hulk, o elenco atleticano já deu as boas-vindas a Hulk. “Todos o conhecem. Já disputou Copa do Mundo, passou por grandes clubes, vai chegar para somar. Vai ser bem recebido. Falo por mim, que fui acolhido muito bem aqui. Boa sorte ao Hulk que vai chegar e nos ajudar bastante”, afirmou o lateral-esquerdo Guilherme Arana.

