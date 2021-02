Filha de Elias Castanheira presta homenagem por 1 ano de seu falecimento

No dia 4 de fevereiro de 2020, faleceu Elias Castanheira, Fundador do Supermercado Santo Antônio, uma empresa de sucesso e tradição em Sete Lagoas. São duas lojas, sendo uma na Olavo Bilac e outra na rua Prof. Abeylard. Nesta data em que completa o primeiro ano de seu falecimento, a filha Cláudia Maria Castanheira Silva, presta homenagem e agradece profissionais de saúde e amigos, pelo apoio durante o período de sua enfermidade.

Um ano sem ele

“Foi no dia 4 de fevereiro de 2020. Parece que foi ontem, que nos despedimos com a incerteza de termos mais um dia com ele. É, meu pai, o senhor se foi … e só conseguimos entender que precisávamos ser fortes, quando o oxigênio calou a sua voz. A voz que transmitia força, garra, fé e vontade de viver… tudo vai dar certo, estou lutando e o silêncio tomou conta daquele quarto e do meu coração!

Passou um filme na minha memória e lembrei com gratidão de suas manhãs no Hemominas. Era mais um “gole” de vida, mais um sopro de esperança com a receita do Dr. Gustavo “Uma bolsa de sangue e o senhor vai se sentir outro.” Além do sangue, desconfio que misturavam afeto, carinho e compaixão naquela transfusão. Era outro Elias. “Venham me buscar pela manhã, estou me sentindo ótimo, quero trabalhar”. Era o telefonema mais esperado. Gratidão eterna ao senhor, Dr. Gustavo. O senhor foi a escora dele nessa caminhada cheia de tropeços. Quando “a coisa” apertava era no Pronto Atendimento do Hospital Nossa Senhora das Graças que recebíamos o olhar dos enfermeiros e técnicos de enfermagem, dizendo que tudo ia ficar bem. E ficava!

Amigos, familiares, colaboradores e colegas, como foi importante ter recebido o amparo de suas orações. Mais uma vez, obrigada Dr. Celso, Dr. Antônio Carlos, Dr. Gustavo e Dr. Otávio, foi com a graça de Deus e competência dos senhores que eu pude conviver um pouquinho mais com meu pai. Gratidão também à fisioterapeuta Priscila, ao Laboratório Santa Lúcia e ao cabeleireiro Charles.

Obrigada também a Diretoria do Sicoob/Credisete e Sindicato Rural, por terem nos permitido receber o aconchego que precisávamos na hora tão doída da despedida. E por último, Fatinha, Meire, Gláucia, Ângela, Marília, Priscila, Rafael e todos os doadores anônimos, vocês são soldados de Deus!

A minha filha Andréa, você foi o anjo da guarda dos seus avós aqui na terra, sou muito orgulhosa de você!

Obrigada a todos”!

Cláudia Maria Castanheira Silva

