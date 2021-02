Mais de três mil doses de vacina contra a Covid-19, já foram aplicadas em sete-lagoanos

Do dia 19 de janeiro até a terça-feira (02), 3.374 doses da vacina contra a Covid-19 já foram aplicadas em sete-lagoanos. De acordo com informações da Secretaria Municipal de Saúde, as doses foram aplicadas seguindo critérios dos governos federal e estadual, sendo que, as prioridades no município, observaram, além das orientações superiores, o aporte de vacinas disponibilizados para Sete Lagoas.

Seguindo com os grupos prioritários da saúde, como determinado pelo Estado, após imunização dos profissionais da linha de frente do combate ao novo coronavírus, nesse momento, a secretaria está vacinando pessoas que atuam na assistência à saúde e que estejam em risco de contato, com idade acima de 50 anos, além dos profissionais de serviços de apoio diagnóstico que realizam exames relacionados à assistência covid. A etapa está acontecendo em formato drive thru, na portaria do Unifemm, das 08h30 até as 17h. Esta fase foi planejada para acontecer nos dias 02 e 04 de fevereiro.

Confira a tabela de doses aplicadas na campanha de vacinação contra a Covid-19 em Sete Lagoas:

Local de Vacinação Quantidade D1 Quantidade D2 Cerimonia na Prefeitura 7 Hospital Municipal 708 Samu 59 UPA 143 PA Belo Vale 39 Irmandade Nossa Senhora das Graças 745 PA da Unimed 72 Unimed (Hospital Libertae) 219 Idosos Institucionalizados e funcionários 194 Atenção Primária 669 Atenção Secundária 214 Empremed 15 Hemominas 34 Cismisel 12 Vig. Sanitaria (Fiscais sanitários) 42 APAE (trabalhadores de Saude) 22 UNIFEMM – trab. Saúde (acima de 50 anos) 180 Total 3.374

Dados referentes à doses aplicadas até o dia 02/02/2021

À medida que os grupos forem vacinados, a Secretaria Municipal de Saúde verificará a capacidade de inserção de outros grupos no processo.

Já foram distribuídas para os municípios de Minas Gerais, 735.193 doses de vacina, e ao todo já foram aplicadas 196.826, sendo 179.990 para os profissionais da linha de frente da saúde, 13.015 em idosos que vivem em instituições de longa permanência, 1.136 pessoas com deficiência em residências inclusivas e 2.685 em população indígena residente em terras indígenas. Esses dados são atualizados diariamente, à medida em que os municípios encaminham os números de seus vacinômetros.

Quais os públicos estão sendo vacinados?

De acordo com o informe técnico do Ministério da Saúde e seguindo o Plano Nacional de Imunizações (PNI), devem ser vacinados os seguintes públicos:

Trabalhadores da saúde: Diante das doses disponíveis para distribuição inicial às UFs e da estimativa populacional dos trabalhadores de saúde, será necessária uma ordem de priorização desse estrato populacional. Assim, recomenda-se a seguinte ordem para vacinação dos trabalhadores da saúde, conforme disponibilidade de doses, sendo facultado a estados e municípios a possibilidade de adequar a priorização conforme a realidade local:

a) Equipes de vacinação que estiverem inicialmente envolvidas na vacinação dos grupos elencados.

b) Trabalhadores das Instituições de Longa Permanência de Idosos e de Residências Inclusivas (Serviço de Acolhimento Institucional em Residência Inclusiva para jovens e adultos com deficiência)

c) Trabalhadores dos serviços de saúde públicos e privados, tanto da urgência quanto da atenção básica, envolvidos diretamente na atenção/referência para os casos suspeitos e confirmados de Covid-19.

d) Demais trabalhadores de saúde. Cabe esclarecer que TODOS os trabalhadores da saúde serão contemplados com a vacinação, entretanto a ampliação da cobertura desse público será gradativa, conforme a disponibilidade de vacinas. Pessoas idosas residentes em Instituições de Longa Permanência (institucionalizadas). Pessoas a partir de 18 anos de idade com deficiência, residentes em Residências Inclusivas (institucionalizadas). População indígena vivendo em terras indígenas.

Da Redação