Brasil está entre os 10 países que mais vacinaram contra Covid: ranking

Mais de 101,3 milhões de doses de vacinas contra covid-19 já foram administradas em pessoas em 64 países.

Os Estados Unidos são os campeões, seguidos da China, Reino Unido e Israel. (ranking abaixo)

O Brasil aparece em oitavo lugar no ranking dos países que mais vacinaram suas populações, apesar de a imunização por aqui ter começado 40 dias depois do Reino Unido e EUA e – que iniciaram a vacinação em dezembro.

Veja o ranking do OWID – Our World In Data – (terça, 2 de fevereiro):

Países/doses aplicadas

EUA – 32 milhões China – 24 milhões Reino Unido – 9,79 milhões, Israel – 4,99 milhões Índia – 3,9 milhões, Emirados Árabes – 3,4 milhões Alemanha – 2,47 milhões Brasil – 2,12 milhões Itália – 2,03 milhões França – 1,53 milhões Rússia – 1,0 milhão

O campeão

O número de pessoas vacinadas nos EUA já é maior do que o de infectados pela Covid-19.

Até esta segunda, 1º de fevereiro, 26,5 milhões de norte-americanos tinham recebido a vacina – uma ou duas doses – contra 26,3 milhões de habitantes que testaram positivo para o novo coronavírus.

Com isso, o país é o líder mundial em número de doses aplicadas, com 32,84 milhões de doses.

Até agora 7,6% dos norte-americanos foram vacinados, de acordo com a agência de notícias Bloomberg. E ao menos 6 milhões de pessoas já tomaram as duas doses necessárias.

Rapidez

Os americanos também são os campeões na velocidade da vacinação.

Eles aplicaram quase 1,34 milhão de doses por dia.

As vacinas que estão sendo usadas nos EUA são da Pfizer/BioNTech e da Moderna.

Ambas requerem duas aplicações com intervalo de semanas.

Brasil

Apesar da demora na compra e liberação de vacinas, a primeira brasileira foi vacinada no dia 17 de janeiro em São Paulo.

De lá pra cá o país aplicou 2,12 milhões de doses. O país chega a aplicar mais de 200 mil doses por dia. Mesmo assim, está longe do ideal.

Por enquanto os brasileiros estão recebendo apenas as vacinas Coronavac e Oxford/AstraZeneca.

Por Rinaldo de Oliveira, da redação do SoNoticiaboa – Com informações do OWID e Veja

Fonte: sonoticiaboa