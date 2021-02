Sete Lagoas registra 95 novos casos e três óbitos, nesta quarta-feira (03)

Sete Lagoas nesta quarta-feira (3), mostra a Taxa de Evolução dos casos da Covid-19 na cidade é de 1,05%. Nas últimas 24h foram registrados 95 novos casos da doença, sendo 55 mulheres e 40 homens. Agora, são o total de 9.158 casos positivos, sendo que 8.649 pacientes já se recuperaram da doença.

A cidade tem registradas um total de 140 mortes em decorrência da doença. São dois óbitos, ocorridos dia 31 de janeiro sendo um do sexo masculino de 53 anos, outro feminino de 72 anos, ambos no Hospital Municipal. O terceiro óbito, ocorreu no dia 02 de fevereiro do sexo masculino de 79 anos ocorrido no Hospital Nossa Senhora das Graças.

Há 34 pacientes internados em leitos de UTI Covid e 28 nas enfermarias das unidades de saúde referência. A taxa de ocupação de leitos de UTI exclusivos para o tratamento da Covid-19, somados os espaços do sistema público (SUS) mais a rede complementar é de 61, 81%.

Na UTI, 22 pacientes são sete-lagoanos, 01 de Capim Branco, 02 de Pompéu, 01 de Papagaios, 01 de Funilândia, 01 de Abaeté, 02 Cordisburgo, 02 de Morava Nova, 01 de Pequi e 01 de Paraopeba. Nos leitos de enfermaria, 20 são de Sete Lagoas, 01 de Prudente de Morais, 03 Paraopeba, 01 de Capim Branco, 01 Estiva, 01 Pompéu e 01 de Funilândia. Em isolamento domiciliar são 336 pacientes, sendo que 8.649 já estão recuperados da doença.

Redação com informações da Secretaria Municipal de Saúde