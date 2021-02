VLI retomará circulação do Trem Turístico neste fim de semana

O Trem Turístico que liga as cidades de São João Del-Rei a Tiradentes, em Minas Gerais, voltará a circular a partir desta sexta-feira (05 de fevereiro). Administrada pela VLI, a circulação da Maria Fumaça havia sido suspensa preventivamente em 19 de dezembro de 2020, com o objetivo de resguardar a saúde dos passageiros e dos empregados da empresa em razão do risco de disseminação da Covid-19.

A retomada do serviço ocorre com a adesão de uma série de medidas para garantir a plena segurança dos passageiros e dos empregados no embarque, durante a viagem e no desembarque. Os protocolos seguem as determinações do Ministério da Saúde, regulamentos da Agência de Vigilância Sanitária (ANVISA) e estão alinhados às diretrizes de saúde estaduais e municipais.

Entre os procedimentos destacam-se a limitação da quantidade de trens e de assentos, o distanciamento social durante a venda de passagens, embarque e desembarque; aferição da temperatura corporal dos passageiros; oferta de álcool em gel para higienização das mãos nas dependências das estações e dentro dos vagões de passageiros; além da obrigatoriedade de uso de máscaras.

A venda de passagens será feita por meio das bilheterias, nas estações de ambas as cidades, e pela internet, por meio do site www.vli-logistica.com.br/sustentabilidade/trem-turistico/ clicando no link guichê virtual.

O plano de retomada conta com várias ações, entre elas:

– Redução da grade de trens;

– Redução da disponibilidade de assentos;

– Higienização dos assentos antes de cada passeio;

– Segregação dos acessos das entradas e saídas das estações;

– Demarcação de distanciamento nas áreas de embarque, desembarque e de acesso às bilheterias;

– Instalação de tapetes higienizadores e dispensadores de álcool em gel;

– Aferição de temperatura dos passageiros;

– Obrigatoriedade do uso de máscaras;

Para conferir os horários do passeio da Maria Fumaça, acesse o site http://www.vli-logistica.com.br/sustentabilidade/trem-turistico/

Mais informações pelo telefone (32) 3371-8485.

Horários de atendimento nas bilheterias

São João del-Rei

Quarta-feira, quinta-feira, sexta-feira e sábado: 8h às 12h; 13h às 17h

Domingo: 8h às 12h

Tiradentes

Quinta-feira, sexta-feira e sábado: 08h às 12h; 13h às 17h

Domingo: 8h às 12h

Horários de partida dos trens

São João del-Rei a Tiradentes

5/2 (sexta-feira) – 10h

6/2 (sábado) – 10h e 13h30

7/2 (domingo) – 10h

12/2 (sexta-feira) – 10h (Carnaval)

13/2 (sábado) – 10h, 13h30 e 15h30 (Carnaval)

14/2 (domingo) – 10h, 13h30 e 15h30 (Carnaval)

15/2 (segunda-feira) – 10h e 13h30 (Carnaval)

19/2 (sexta-feira) – 10h

20/2 (sábado) – 10h, 13h30 e 15h30

21/2 (domingo) – 10h

26/2 (sexta-feira) – 10h

27/2 (sábado) – 10h, 13h30 e 15h30

28/2 (domingo) – 10h

Tiradentes a São João del-Rei

5/2 (sexta-feira) – 11h15

6/2 (sábado) – 11h15 e 14h30

7/2 (domingo) – 11h15

12/2 (sexta-feira) – 11h15 (Carnaval)

13/2 (sábado) – 11h15, 14h30 e 16h30 (Carnaval)

14/2 (domingo) – 11h15, 14h30 e 16h30 (Carnaval)

15/2 (segunda-feira) – 11h15 e 14h30 (Carnaval)

19/2 (sexta-feira) – 11h15

20/2 (sábado) – 11h15, 14h30 e 16h30

21/2 (domingo) – 11h15

26/2 (sexta-feira) – 11h15

27/2 (sábado) – 11h15, 14h30 e 16h30

28/2 (domingo) – 11h15

Tarifas

Inteira: R$ 70 (ida) e R$ 80 (ida e volta)

Meia: R$ 35 (ida) e R$ 40 (ida e volta)

