FMF convoca clubes para arbitral do Módulo II na próxima terça-feira

Ao todo 12 clubes foram convocados para o arbitral. Além do campeão da Segunda Divisão do Campeonato Mineiro, Aymorés (Ubá), e do vice União Luziense (Santa Luzia), e dos rebaixados no Módulo 1 de 2020, Tupynambás (Juiz de Fora) e Villa Nova-MG, outros 10 clubes têm vaga assegurada.