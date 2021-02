“Claro que fico na expectativa pelas oportunidades com o novo treinador, mas vou seguir trabalhando sem passar por cima de ninguém. O Cruzeiro tem zagueiros experientes, e eu também procuro aprender muito com eles para, quando minha chance chegar, agarrá-la e dar meu melhor para ajudar o clube”, afirmou o defensor ao Hoje em Dia (parceiro do Portal Sete).

Próximo de completar 19 anos – o que acontecerá no dia 14 de fevereiro –, ele esteve em campo em duas oportunidades na Segundona, uma sob a tutela de Felipão, e a outra, tendo Célio Lúcio como técnico interino.

“Fiquei feliz com as duas oportunidades que recebi no final da temporada, contra o Sampaio Corrêa (acionado durante o confronto) e o Paraná (como titular). Acho que pude cumprir bem meu papel e ajudar o Cruzeiro a não sofrer gols nesses jogos”, destacou ele.

Após as curtas férias, o foco de Paulo e dos demais será 100% na temporada do centenário. “Com certeza o objetivo principal em 2021 é voltar para a Série A. Espero poder ajudar bastante o Cruzeiro a alcançar este objetivo”, disse.