Confira as oportunidades de emprego disponíveis no UAI-Sine nesta quarta (03)

O ATENDIMENTO PARA INTERMEDIAÇÃO E MÃO DE OBRA (VAGAS DE EMPREGO) SERÁ REALIZADO SOMENTE ATRAVÉS DE AGENDAMENTO PREVIO NO SITE:

www.mg.gov.br/agendamento – INTERMEDIAÇÃO DE MÃO DE OBRA

OPERADOR DE PÁ CARREGADEIRA: atuar em siderúrgica EXPERIÊNCIA: 06 MESES NA CARTEIRA – CNH: D – ESCALA: 6X1 (REVEZAMENTO) AUXILIAR DE FORNEIRO: experiência na função é imprescindível. EXPERIÊNCIA: 06 MESE NA CARTEIRA – ESCALA: 6X1 (REVEZAMENTO) BALANCEIRO DE CARGA: realizar o acompanhamento do peneiramento das matérias primas (carga metálica) essenciais ao Alto Forno. Experiência na função descrita é imprescindível. EXPERIÊNCIA: 06 MESES NA CARTEIRA – ESCALA: 6X1 (REVEZAMENTO) ALMOXARIFE: recebimento, conferência, entrega de material e reposição de estoque, controle e organização de estoque, limpeza e organização do setor, solicitação de materiais, lançamento de notas fiscais, apoio ao setor de compras. EXPERIÊNCIA: 06 MESES NA CARTEIRA NA FUNÇÃO – ENSINO MÉDIO COMPLETO – AUXILIAR DE PESSOAL: admissão, demissão, cálculos e processamento de folha de pagamentos, 13º salário, conhecimento nos sistemas de departamento de pessoal: Sefip, CAGED, RAIS, E-social. EXPERIÊNCIA: 06 MESES NA CARTEIRA – ESINO MÉDIO COMPLETO AUXILIAR DE ARMAZÉM: experiência com carga e descarga de mercadorias. EXPERIÊNCIA: 06 MESES NA CARTEIRA – FUNDAMENTAL COMPLETO- TEMPORÁRIA: 06 MESES MARCENERIO: experiência com portas e janelas de madeira EXPERIÊNCIA: 06 MESES ASSISTENTE COMERCIAL: atendimento a cliente via telefone, televendas ativo, análise de dados (clientes, vendas, perspectivas), gestão de carteira de clientes, suporte a representantes comerciais e demais atividades inerentes a função, conhecimento com excel avançado. EXPERIÊNCIA: 06 MESES NA CARTEIRA – ENSINO MÉDIO COMPLETO MOTORISTA DE CAMINHÃO: realizar entregas em loja de material de construção. EXPERIÊNCIA: 06 MESES NA CARTEIRA – CNH: D – FUNDAMENTAL COMPLETO AUXILIAR DE PRODUÇÃO: trabalhar processo produtivo, limpeza e zincagem de peças, trabalho braçal pesado. EXPERIÊNCIA: 06 MESES NA CARTEIRA ENLONADOR: atuar no enlonamento de caminhões, retirando e colocando tampa e lona, e na limpeza da área de trabalho. Horário de trabalho: 12 às 22:00 NECESSÁRIO POSSUIR VEÍCULO PRÓPRIO (CARRO OU MOTO) – FUNDAMENTAL COMPLETO AJUDANTE DE OBRA: empresa de manutenção de revestimentos de refratários. CONTRATO INTERMITENTE- DISPONIBILIDADE PARA REALIZAR VAIGENS. NÃO EXIGE EXPERIÊNCIA. TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO: empresa de manutenção de revestimentos de refratários. CONTRATO INTERMITENTE- DISPONIBILIDADE REALIZAR VIAGENS. EXPERIÊNCIA: 06 MESES NA CARTEIRA – CNH: B – ELETRICISTA INDUSTRIAL: empresa de manutenção de revestimentos de refratários. CONTRATO INTERMITENTE- NR10 — DISPONIBILIDADE REALIZAR VIAGENS EXPERIÊNCIA: 06 MESES NA CARTEIRA CARPINTEIRO REFRATARISTA: empresa de manutenção de revestimentos de refratários. CONTRATO INTERMITENTE- DISPONIBILIDADE REALIZAR VIAGENS EXPERIÊNCIA: 06 MESES NA CARTEIRA OPERADOR DE EMPILHADEIRA: empresa de manutenção de revestimentos de refratários. CONTRATO INTERMITENTE- DISPONIBILIDADE PARA REALIZAR VIAGENS. EXPERIÊNCIA: 06 MESES NA CARTEIRA – CNH: B – SOLDADOR: empresa de manutenção de revestimentos de refratários. CONTRATO INTERMITENTE- DISPONIBILIDADE PARA REALIZAR VIAGENS. EXPERIÊNCIA: 06 MESES NA CARTEIRA – CNH: B – TROCADOR DE ESCAPAMENTO EXPERIÊNCIA: 06 MESES NA FUNÇÃO BORRACHEIRO EXPERIÊNCIA COMO BORRACHEIRO OU AJUDANTE DE BORRACHARIA CAPOTEIRO: EXPERIÊNCIA: 06 MESES NA FUNÇÃO OPERADOR DE PÁ CARREGADEIRA: efetuar carregamentos, abastecimento de linhas de produção EXPERIÊNCIA COMPROVADA NA CARTEIRA–ENSINO MÉDIO – DISPONIBILIDADE PARA FICAR DURANTE A SEMANA EM PAPAGAIOS A EMPRESA OFERECE ALOJAMENTO/ALIMENTAÇÃO/TRANSPORTE– CNH:B MECÂNICO DE MOTOR A DIESEL: elabora planos de manutenção; realiza manutenções de motores, sistemas e partes de veículos automotores. Substituir peças, reparar e testar desempenho de componentes e sistemas de veículos.EXPERIÊNCIA NA FUNÇÃO – ENSINO MÉDIO-DISPONIBILIDADE PARA FICAR DURANTE A SEMANA EM PAPAGAIOS A EMPRESA OFERECE ALOJAMENTO/ALIMENTAÇÃO/TRANSPORTE AUXILIAR DE MECÂNICO: efetuar consertos mecânicos ou elétricos, fazer a troca de óleo e limpeza de motores e máquinas. Lavagem das peças e outros componentes de motores e equipamentos. Auxiliar na desmontagem e montagem de motores e máquinas. EXPERIÊNCIA NA FUNÇÃO – ENSINO MÉDIO – DISPONIBILIDADE PARA FICAR DURANTE A SEMANA EM PAPAGAIOS A EMPRESA OFERECE ALOJAMENTO/ALIMENTAÇÃO/TRANSPORTE



Os interessados nas vagas devem apresentar:

UAI/ SINE Sete LagoasA UAI Sete Lagoas está localizada na Rua Cachoeira da Prata, 473, Bairro Canaan. O agendamento do atendimento deverá ser feito através do site https://www.mg.gov.br/conteudo/agendamento-online/intermediacao-de-mao-de-obra

PIS/ PASEP/ NIS/ NIT, Carteira de Trabalho, RG, CPF e currículo.

Para fazer o pré-cadastramento no Sistema Mais Emprego, acesse:

http://maisemprego.mte.gov.br/portal/pages/trabalhador.xhtml

ATENÇÃO: É importante observar que as unidades do SINE encaminham os trabalhadores compatíveis com o perfil exigido pelas empresas e também possuem um limite de encaminhamentos para cada vaga. Portanto, não é garantido ao trabalhador ser encaminhado para a vaga de seu interesse. As vagas ficarão visíveis até o seu preenchimento ou expiração do prazo estipulado pela empresa.

Informações pelo (31) 3697-5900