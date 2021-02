Convocação para prevenir e combater incêndios florestais

Os índices de ocorrência de incêndios florestais no Brasil e no mundo bateram recorde histórico

No dia 10 de fevereiro, o Monumento Natural Estadual Gruta Rei do Mato e o Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais realizarão a reunião para a construção do PIPCIF (Plano Integrado de Prevenção e Combate aos Incêndios Florestais) 2021.

Neste ano, por se tratar de um evento on-line, as instituições convocam toda a comunidade sete-lagoana, empresariado e instituições para unir esforços na construção deste plano, já que nossa cidade presenciou dias angustiantes com o maior incêndio já registrado na Unidade de Conservação desde sua fundação.

Segundo Maria Honorina Rocha, Gerente do Monumento Natural e Estadual Gruta Rei do mato, esse ano resolveram abrir a reunião para mais pessoas, sendo virtual, no sentido de conscientizar e envolver mais a comunidade nas questões ambientais, principalmente nos incêndios. “O objetivo é buscar parceiros para ampliar a rede de proteção das questões ambientais, principalmente paras as unidades de conservação de Sete Lagoas, como a Gruta Rei do Mato, a Serra de Santa Helena, Parque da Cascata e outras áreas naturais”, ressaltou. De acordo com ela, “não há número limitado de pessoas, por ser on-line, possibilitando mais participação da comunidade”, disse.

Os índices de ocorrência de incêndios florestais no Brasil e no mundo bateram recorde histórico em 2020, segundo monitoramento feito pela NASA nos últimos 18 anos.

Episódios como esse, além de provocar mudanças climáticas em nível local e global, colocam cada vez mais em risco nossa riqueza natural, cultural e toda a biodiversidade.

Proteger o patrimônio ambiental é um dever de toda a sociedade.

Mais informações, basta ligar no 3775-2695 e através do Instagram @grutareidomato e do e-mail mnegreidomato@meioambiente.mg.gov.br

Link da reunião que terá início às 09h da manhã do dia 10 de fevereiro de 2021: https://meet.google.com/cja-hzkv-qyu

Participe!

