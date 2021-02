Janderson Avelar propõe a implementação do Prontuário Eletrônico em todas as unidades de saúde de Sete Lagoas

Mais transparência nos atendimentos de saúde é uma das bandeiras principais do mandato do vereador

O vereador Janderson Avelar do partido (MDB) irá apresentar na primeira reunião Ordinária da Câmara de Sete Lagoas nesta terça-feira (02), o Projeto de Lei 41/2021 que trata da implementação do Prontuário Eletrônico, integrado em todas as unidades de saúde do sistema SUS em Sete Lagoas. O prontuário eletrônico se tornou obrigatório nas Unidades Básicas de Saúde (UBSs) de todo o País no ano de 2017, mas, a ferramenta que tem potencial para otimizar a gestão de Saúde Pública é utilizada somente no hospital municipal de Sete Lagoas.

O PEC (Prontuário Eletrônico do Cidadão) visa trazer uma economia para o município, além de dar agilidade nos atendimentos médicos com marcação de exames e cirurgias.

Hoje, pacientes ficam em filas de cirurgias e exames como ressonância magnética por vários meses ou até anos de espera e em muitos casos, são surpreendidos com a notícia de que seu pedido foi extraviado. Além de digitalizar as informações do paciente e facilitar a transmissão dos dados para o governo federal, a ferramenta tem potencial para otimizar a gestão de Saúde Pública.

O que é o Prontuário Eletrônico

O Prontuário Eletrônico é essencial para o bom funcionamento de um consultório médico. A simples inclusão de uma grande variedade de dados, que incluem até dados demográficos, histórico médico do paciente, lista de medicações, alergias, status de imunização, resultados de exames laboratoriais, imagens e áudios gravados, estatísticas pessoais como idade e peso e informações de faturamento, são de vital importância para o bom atendimento aos pacientes. Nele, os dados pessoais e outras informações relacionadas ao cuidado de um paciente são mantidos também pelo paciente. Desta forma, acaba contrastando com os prontuários tradicionais, ou seja, os de papel utilizados até então pela maioria de hospitais e centros médicos. Operado assim por instituições com dados inseridos por médicos, também ajuda a esquematizar todos os processos gerenciais, como dados de faturamento, pedidos de seguro, etc.

Benefícios do Prontuário Eletrônico.

Os prontuários eletrônicos médicos podem conter uma gama diversificada de dados, incluindo, mas não limitados para o uso com pacientes:

• Descrições de alergias e reações adversas a medicamentos;

• Doenças crônicas;

• Histórico de saúde familiar;

• Hospitalizações;

• Relatórios de imagem e áudio;

• Resultados de testes laboratoriais;

• Medicamentos e dosagens;

• Registros de prescrição;

• Cirurgias e outros procedimentos;

• Vacinações;

• Observações da vida diária;

Além de armazenar as informações pessoais de saúde de um paciente, alguns dos prontuários eletrônicos fornecem serviços de valor agregado, como verificação de interação com as medicações receitadas, mensagens eletrônicas entre pacientes e provedores, gerenciamento de compromissos e lembretes.

O Projeto de Lei da implementação do Prontuário Eletrônico em todas as unidades de saúde de Sete Lagoas, foi promessa de campanha e uma das bandeiras do mandato do vereador Janderson Avelar que sempre defendeu a transparência nos atendimentos de saúde em Sete Lagoas.

Assessoria de Imprensa