Campanha de consórcios do Sicredi beneficia Hospital Nossa Senhora das Graças, de Sete Lagoas

Além de Sete Lagoas, entidade atende à pelo menos 35 municípios da região

Além de promover a inclusão financeira por meio de diversas soluções, a Sicredi Região da Produção – instituição financeira cooperativa que atua no RS, SC e MG – está empenhada em promover o desenvolvimento e a qualidade de vida das comunidades onde está inserida.

Por isso, em novembro de 2020, realizou a campanha “Novembro do consórcio mais solidário”. Além de taxa de administração reduzida e condições diferenciadas, a ação teve como objetivo apoiar uma entidade local. O recurso foi proporcionalmente dividido entre as cooperativas do Sicredi de todo país, conforme volume de comercialização desta solução.

No município de Sete Lagoas, o valor foi revertido, em janeiro de 2021, para o Hospital Nossa Senhora das Graças (HNSG), que recebeu o valor de R$ 4.585,98. A entidade tem no seu escopo de prestação de serviços o SUS, Alta e Média Complexidade e Sistema Suplementar, sendo o sétimo maior prestador SUS do Estado de Minas Gerais. Além de Sete Lagoas, atende a pelo menos 35 municípios da região, onde residem cerca de 650 mil pessoas.

“Enquanto cooperativa, prezamos pelo bem-estar da comunidade local. Está no propósito do cooperativismo e da nossa cooperativa, por isso, desenvolvemos ações que trazem benefícios financeiros aos associados e, principalmente, que tragam desenvolvimento para a sociedade, como um todo”, destacou o gerente da agência de Sete Lagoas, Cleidir Faller.

Fonte: Sicredi Região da Produção