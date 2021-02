Nesta terça-feira, Sete Lagoas registra 97 novos casos e tem mais um óbito confirmado

Mais um óbito registrado nesta terça-feira (02), em Sete Lagoas e soma agora um total de 138 mortes em decorrência da Covid-19. A última vítima é do sexo feminino, de 74 anos ocorrido na Unimed, com informações da Prefeitura de Sete Lagoas, até o momento, foram registrados 97 novos casos da doença, sendo 51 mulheres e 46 homens. Agora, são 9.063 o total de casos positivos, 8.585 os recuperados. A cidade tem ainda, um óbito suspeito do sexo masculino de 53 anos e 21 óbitos descartados.

Hoje, o número de pessoas hospitalizadas é de 37 por problemas respiratórios, sendo 31 em leitos exclusivos de UTI Covid e 36 em enfermarias, em todas as unidades de saúde de Sete Lagoas. A taxa de ocupação dos leitos de UTI Covid, somadas as redes pública e particular, é de 56.36%. Já a UTI destinada a outras doenças ou situações, está com 75,86 % de sua ocupação total. Dos 9.063 casos positivos, 8.585 pessoas estão recuperadas.

Na UTI das 31 internações na UTI, 19 são sete-lagoanos, 01 de Capim Branco, 02 de Pompéu, 01 de Papagaio, 01 de Funilândia, 01 de Abaeté, 02 de Cordisburgo , 02 de Morada Nova e 01 de Pequi.

Na enfermaria dos 36 pacientes, 29 de Sete Lagoas, 01 de Prudente de Morais, 03 de Paraopeba ,01 de Capim Branco, 01 Pompéu e 01 da Estiva. Em isolamento domiciliar, já são 303 pacientes.





Redação com informações da Secretaria Municipal de Saúde