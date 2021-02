Novos servidores são capacitados para se familiarizarem com rotinas do Legislativo

Durante uma semana os novos servidores da Câmara Municipal passaram por uma capacitação para terem um contato mais profundo com as normativas e ferramentas indispensáveis ao trabalho do vereador. Equipes da Procuradoria, Secretaria e Comunicação da Câmara passaram aos novos servidores detalhes, procedimentos e informações para que o trabalho Legislativo nos gabinetes seja o mais produtivo para o vereador e, por consequência, para a população.

A iniciativa é da Escola do Legislativo que a cada início de mandato promove a introdução e habilitação dos servidores às rotinas e sistemas. Para a diretora da escola, a procuradora Maria Inês Lana, a “Semana de Capacitação contribuiu, tanto para vereadores quanto para assessores, para que adquirissem conhecimento e condições para melhor exercerem suas atividades atendendo com eficiência as demandas dos gabinetes”.

Satisfeita com o conteúdo, Iara Santos, avaliou como “muito enriquecedor”. Assessora do vereador Eraldo da Saúde, ela entende que “para fazermos alguma coisa, precisamos entender e conhecer. Todas as matérias foram muito produtivas nesse início de trabalho. Sanamos muitas dúvidas, além de conhecer melhor todos os processos”, diz a servidora que participou do evento que aconteceu na última semana de janeiro.

Em primeiro mandato, Heloísa Frois também destacou o conteúdo apresentado. Para a vereadora do Cidadania, as informações foram “práticas e passadas de forma entendível”. Mesmo com muito estudo sobre a função parlamentar, a capacitação, de acordo com a parlamentar, ofereceu um grande suporte para o trabalho. “Conteúdo de grande relevância sobre o Regimento Interno, trabalho da secretaria e tudo que foi passado. Foi excelente”, resumiu.

