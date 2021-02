Em Sete Lagoas, mais 139 novos casos e seis mortes no final de semana

Neste final de semana, mais seis mortes foram confirmadas por testes.

Com mais seis óbitos registrados no final de semana, Sete Lagoas soma agora um total de 137 mortes em decorrência da Covid-19. As últimas vítimas foram: três homens, um de 90 anos dia 28/01, de 68 anos dia 30/01, e outro de 62 anos, no dia 31 e mais três mulheres sendo uma de 82 anos no dia 29/01, de 83 e outra de 50 anos, que faleceram no dia 30 de janeiro da Covid-19 divulgado nesta segunda-feira (01/02), com informações da Prefeitura de Sete Lagoas, dá conta de que, desde sexta-feira (29), quando foi divulgado o último boletim, até o momento, foram registrados 139 novos casos da doença, sendo 76 mulheres e 63 homens. Agora, são 8.966 o total de casos positivos, 8.512 os recuperados. A cidade tem ainda, um óbito suspeito e 21 óbitos descartados.

Hoje, o número de pessoas hospitalizadas é de 67 por problemas respiratórios, sendo 31 em leitos exclusivos de UTI Covid e 36 em enfermarias, em todas as unidades de saúde de Sete Lagoas. A taxa de ocupação dos leitos de UTI Covid, somadas as redes pública e particular, é de 56.3%. Já a UTI destinada a outras doenças ou situações, está com 68,9% de sua ocupação total. Dos 8.966 casos positivos, 8.512 pessoas estão recuperadas.

Na UTI das 31 internações na UTI, 21 são sete-lagoanos, 01 de Capim Branco, 02 de Pompéu, 01 de Papagaio, 01 de Funilândia, 01 de Abaeté, 02 de Cordisburgo e 02 de Morada Nova.

Na enfermaria dos 36 pacientes, 31 de Sete Lagoas, 01 de Prudente de Morais, 03 de Paraopeba e 01 de Capim Branco. Em isolamento domiciliar, já são 2.181 pacientes.

Da Redação, com informações da Secretaria Municipal de Saúde