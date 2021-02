Bombeiros debelam incêndio em silo de borracharia em Sete Lagoas, nesta segunda

Nesta manha de segunda (01) os militares da 5ª Companhia de Bombeiros foram acionados via telefone 193 para debelar incêndio em um silo de borracha de médio porte em uma recapagem de pneus localizada no bairro progresso.

Ao chegarem no local constataram que os brigadistas da empresa já haviam iniciado os trabalho de combate as chamas, assim sendo , os militares do corpo de Bombeiros debelaram por completo o incêndio e retiraram o material queimado (rescaldo).Três (03) pessoas sofreram queimaduras leves e foram conduzidas ao hospital pela equipe do SAMU.

Segundo apurações prévias, o incêndio teria se iniciado devido a uma solda que estava sendo realizada por funcionários no lado externo do silo.

Com Assessoria de Comunicação/5ª Companhia BM